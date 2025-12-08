Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
Un despreniment de pedres va sorprendre l’home quan intentava baixar de la muralla
Un home que havia escalat la paret del castell d’Hostalric va quedar atrapat aquest diumenge després que un despreniment de pedres li impedís baixar pel mateix punt. L’home es trobava a uns sis metres d’alçada i no podia continuar el descens amb seguretat.
Dues dotacions de Bombers del parc de Maçanet de la Selva es van desplaçar fins al lloc poc després de les dues de la tarda i van activar un dispositiu de rescat vertical. Els efectius van assegurar la zona i van ajudar l’home a descendir sense incidents, informa el cos d'emergències. La intervenció es va tancar sense ferits.
