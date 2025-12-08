El Tió recorre Blanes en la tradicional cercavila
Amb la iniciativa Es Tió als Barris es desplaçarà a diferents zones del municipi durant les festes
Centenars de persones participen a la tradicional Cercavila de Benvinguda d’Es Tió de Blanes que es va celebrar diumenge recuperant el seu recorregut tradicional, sortint de la Plaça dels Països Catalans fins a la Plaça d’Espany.
La Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria va amenitzar la rua amb nadales i complements nadalencs. Darrera la banda, Es Tió es desplaçava còmodament en un remolc amb la seva caseta, mentre els grallers, gegantons i capgrossos de la Colla Gegantera de Blanes, juntament amb els gegantons i cavallins de l’Esbart Joaquim Ruyra, afegien color i alegria a la desfilada.
Un cop a la plaça Espanya els assistents van poder fer-se les tradicionals fotografies amb Es Tió, que amb les seves grans dimensions permetia que els infants s’hi puguessin a sobre, generant moments de diversió i rialles.
Es Tió als Barris
A més, per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament de Blanes i l’Esbart Joaquim Ruyra continuen amb la iniciativa ‘Es Tió als Barris’, que porta el popular personatge nadalenc a diferents zones del municipi. Aquest 2025, Es Tió visitarà Mas Moixa, Els Pins, Residencial Blanes i Sa Massaneda el cap de setmana del 20 i 21 de desembre, amb activitats i animació a càrrec dels reconeguts artistes Jaume Barri i Noè Rivas.
Amb aquesta cercavila, Blanes manté viva una tradició que fa més de dues dècades que acompanya les festes nadalenques, combinant la il·lusió de la canalla amb la complicitat de tota la comunita
