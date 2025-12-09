El Consell completa les franjes contra incendis des d'Amer a Vilobí d'Onyar
L'ens porta a terme les tasques des del 2018 a disset poblacions que li han delegat les competències
El Consell Comarcal de la Selva ha completat l’execució de les franges de protecció contra incendis forestals als 17 municipis que li han delegat les competències. Es tanca així un projecte iniciat l’any 2018, que ha permès estendre actuacions de prevenció arreu de la comarca, des d’Amer fins a Vilobí d’Onyar.
Per executar el servei, el Consell compta aquest 2025 amb una plantilla formada per un enginyer forestal, un geògraf, dos tècnics auxiliars, un tècnic de protecció civil i quatre administratius, a més del suport de l’estructura comarcal. El pressupost supera els 1,2 milions d’euros.
El servei gestiona actualment 150 hectàrees de franges i 50 hectàrees de zones verdes, situades en punts estratègics de prevenció. També supervisa l’estat d’unes 8.100 parcel·les interiors no edificades per garantir que els propietaris compleixen la normativa. Des del 2018, 1.030 parcel·les s’han adherit al servei comarcal, que n’assumeix el manteniment i la desbrossada selectiva.
Segons el Consell Comarcal, un dels punts forts del servei és la seva capacitat per adaptar-se a realitats diverses. Municipis amb habitatges disseminats i entorn forestal, com Susqueda, conviuen amb nuclis densos i turístics, com Blanes, on la pressió demogràfica d’estiu incrementa el risc en zones properes al bosc.
Tot i les diferències, l’objectiu és comú: reforçar l’autoprotecció dels veïns i garantir una prevenció eficaç en urbanitzacions, zones verdes i nuclis habitats.
El marc legal que ordena aquestes actuacions és la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005, que obliguen a mantenir parcel·les interiors i franges perimetrals de 25 metres lliures de vegetació seca i amb arbrat aclarit.
Blanes: 33 hectàrees d’actuacions estratègiques
Blanes ha estat un dels municipis on s’han dut a terme intervencions més extenses aquest any, després que el 2024 formalitzés la delegació de competències. En total, s’hi han actuat 33 hectàrees en zones urbanes i urbanitzacions exposades al risc forestal: l’Hospital Comarcal, Montferran, Mas Marull, i les urbanitzacions de Mas Guelo, Sant Francesc, Santa Cristina, Can Planes, Vistamar i Valldolig.
Els treballs han consistit en tallada d’arbrat i desbrossada selectiva, reduint la densitat de vegetació i prioritzant espècies menys inflamables. Les actuacions, iniciades a l’abril, s’han dut a terme seguint criteris tècnics i normatius, amb l’objectiu de protegir zones molt poblades i urbanitzacions situades en contacte amb el bosc.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha valorat positivament la feina feta: «Aquestes actuacions són essencials per a Blanes, on la densitat poblacional i la proximitat de zones forestals fan necessari un manteniment constant. Agraïm al Consell Comarcal el seu compromís i professionalitat.»
El president del Consell Comarcal, Martí Pujals, ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions: «Només amb la coordinació entre ajuntaments, Diputació, Generalitat i els cossos operatius podem garantir la seguretat de les persones.»
Cada any es fa una reunió conjunta entre Bombers, Mossos, Agents Rurals i tècnics del Consell per preparar la campanya de prevenció i revisar protocols en urbanitzacions, cases de colònies i activitats de lleure.
Les dades d’aquest 2025 i la planificació per al 2026 es van presentar aquest dimarts 9 de desembre en una trobada a Blanes. Durant la presentació es van mostrar exemples dels treballs executats i es va insistir en la necessitat d’actualitzar el marc normatiu per adaptar-lo al canvi climàtic i als nous models d’incendi.
Ampliar franges
De cara al 2026, el Consell Comarcal preveu consolidar el model actual, ampliar les actuacions en franges de protecció i incrementar el nombre de parcel·les que s’adheriran al servei de manteniment. L’objectiu és continuar reduint el risc i garantir una protecció integral a tota la comarca davant episodis d’incendi cada cop més freqüents i intensos.
