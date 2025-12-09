Lloret de Mar obre la pista de gel a les escoles
Els centres escolars, 662 alumnes en total de 5è i 6è de primària, aniran passant per l'espai per gaudir de l'activitat
Lloret de Mar obre la pista de gel a les escoles perquè els alumnes puguin patinar gratuïtament. S’ha confeccionat un calendari i, en els pròxims dies, els alumnes de 5è i 6è de primària de cada centre passaran per la pista. En total se'n beneficiaran 662 estudiants de la vila.
La primera visita l’han fet els alumnes de l’escola Esteve Carles, aquest dimarts al matí. La resta de dies, aniran passant més escoles. A més, l’Ajuntament també oferirà la pista de gel de manera gratuïta a les associacions Pas a Pas, Punt d’equilibri, Ventijol i Som Capaços.
La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Cristina Aymerich, ha destacat que “volem que els nostres infants puguin gaudir de la pista de gel i que passin una bona estona amb els seus companys d’escola en una de les atraccions que més èxit tindran al llarg d’aquest mes a Lloret de Mar”.
La pista de gel, situada al Passeig Agustí Font, a primera línia de mar, és una de les activitats de les festes de Nadal. Ha començat a funcionar aquest divendres i estarà oberta fins al 7 de gener. El preu general de l’entrada és de 8 euros per 30 minuts, incloent-hi el lloguer de patins. Cal destacar que, els dies 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 de desembre, a les tardes, es farà un preu especial de 5 euros.
La pista de gel es complementa amb la Fira de Nadal, on es podrà trobar venda de productes nadalencs i gastronomia, així com altres activitats infantils, un racó dels tions i un trenet en miniatura gratuït.
