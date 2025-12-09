Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres persones ferides per inhalació de fum en un incendi de cuina a Blanes

Ha cremat la rentadora

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Blanes

Els Bombers han intervingut aquesta matinada de dimarts en un incendi a la cuina d’un habitatge de Blanes, situat al carrer de la Provença.

Tres dotacions s’han desplaçat fins al lloc dels fets, pels volts de les tres de la matinada, i han comprovat que el foc se centrava en un electrodomèstic —concretament, una rentadora— situada en aquesta estança. Els efectius han extingit les flames i han dut a terme tasques de ventilació.

El SEM ha atès tres persones per intoxicació per inhalació de fum. De moment, no ha transcendit la gravetat dels afectats ni el centre on han estat evacuats.

En el servei també hi han intervingut la Policia Local de Blanes i els Mossos d’Esquadra.

