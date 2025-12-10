Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes accelera l’arribada del Nadal amb dues fires renovades i més d’una trentena d’activitats

La Fira de Nadal comptarà amb una desena de parades durant el cap de setmana

La Fira de Nadal, en una passada edició.

La Fira de Nadal, en una passada edició. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

Blanes enceta dues propostes que amplien i renoven l’oferta d’activitats nadalenques de les pròximes setmanes: una Fira de Nadal completament reformulada, del 12 al 14 de desembre, a la plaça d'Espanya amb una desena de casetes de fusta que recrearan l'estètica de les grans fires hivernals europees, i la segona edició de la Fira EnNadala’t, del 19 de desembre al 4 de gener.

A la Fira de Nadal s’hi podran trobar productes artesanals, decoració nadalenca, alimentació i articles procedents d’Ardales, municipi agermanat amb Blanes.

L’horari serà divendres de 17 a 22 h, i dissabte i diumenge de 10 a 22 h. A més de les parades, el recinte oferirà activitats complementàries: jocs de fusta gegants dissabte al matí i una actuació musical d’Eva Santillana.

EnNadala’t i més de 30 propostes

Una setmana més tard, el 19 de desembre, Blanes posarà en marxa la segona edició de l’EnNadala’t, que enguany es concentra exclusivament a l’esplanada del pavelló. L’espai reunirà la fira d’atraccions, un escenari d’activitats i diverses zones temàtiques amb un horari ampli. Només romandrà tancat el 24 de desembre, i el 25 i 1 de gener al matí.

El recinte acollirà una trentena d’activitats: visites de personatges infantils com la Minnie i en Mickey, tallers, tardeos musicals, food trucks, un concurs de fotografia i la Bústia Reial de la campanya “Regala Reis a Blanes”. La inauguració serà el dia 19 a les 17 h amb una xocolatada i, una hora després, l’encesa de llums a ritme del grup Mil Notes.

Entre les propostes destacades hi ha sessions de cuina amb les Àvies de Sils, tallers de circ, actuacions de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, l’arribada del Pare Noel i el Grinch, i l’actuació de l’animador infantil Jordi Tonietti.

Cap d’Any Infantil i visita dels Reis

Un dels actes que repeteix després de l’èxit de l’any passat és el Cap d’Any Infantil, el 31 de desembre a les 17 h, amb campanades anticipades i bosses de cotilló per al públic familiar.

La Fira EnNadala’t tancarà el programa amb la visita dels Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar recolliran les cartes dels infants els dies 2, 3 i 4 de gener, sempre a les 11.30 h.

Amb aquesta doble proposta, Blanes reforça el seu calendari festiu i aposta per un Nadal més participatiu i amb una oferta ampliada per a tots els públics.

