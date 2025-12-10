Blanes accelera l’arribada del Nadal amb dues fires renovades i més d’una trentena d’activitats
La Fira de Nadal comptarà amb una desena de parades durant el cap de setmana
Blanes enceta dues propostes que amplien i renoven l’oferta d’activitats nadalenques de les pròximes setmanes: una Fira de Nadal completament reformulada, del 12 al 14 de desembre, a la plaça d'Espanya amb una desena de casetes de fusta que recrearan l'estètica de les grans fires hivernals europees, i la segona edició de la Fira EnNadala’t, del 19 de desembre al 4 de gener.
A la Fira de Nadal s’hi podran trobar productes artesanals, decoració nadalenca, alimentació i articles procedents d’Ardales, municipi agermanat amb Blanes.
L’horari serà divendres de 17 a 22 h, i dissabte i diumenge de 10 a 22 h. A més de les parades, el recinte oferirà activitats complementàries: jocs de fusta gegants dissabte al matí i una actuació musical d’Eva Santillana.
EnNadala’t i més de 30 propostes
Una setmana més tard, el 19 de desembre, Blanes posarà en marxa la segona edició de l’EnNadala’t, que enguany es concentra exclusivament a l’esplanada del pavelló. L’espai reunirà la fira d’atraccions, un escenari d’activitats i diverses zones temàtiques amb un horari ampli. Només romandrà tancat el 24 de desembre, i el 25 i 1 de gener al matí.
El recinte acollirà una trentena d’activitats: visites de personatges infantils com la Minnie i en Mickey, tallers, tardeos musicals, food trucks, un concurs de fotografia i la Bústia Reial de la campanya “Regala Reis a Blanes”. La inauguració serà el dia 19 a les 17 h amb una xocolatada i, una hora després, l’encesa de llums a ritme del grup Mil Notes.
Entre les propostes destacades hi ha sessions de cuina amb les Àvies de Sils, tallers de circ, actuacions de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, l’arribada del Pare Noel i el Grinch, i l’actuació de l’animador infantil Jordi Tonietti.
Cap d’Any Infantil i visita dels Reis
Un dels actes que repeteix després de l’èxit de l’any passat és el Cap d’Any Infantil, el 31 de desembre a les 17 h, amb campanades anticipades i bosses de cotilló per al públic familiar.
La Fira EnNadala’t tancarà el programa amb la visita dels Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar recolliran les cartes dels infants els dies 2, 3 i 4 de gener, sempre a les 11.30 h.
Amb aquesta doble proposta, Blanes reforça el seu calendari festiu i aposta per un Nadal més participatiu i amb una oferta ampliada per a tots els públics.
