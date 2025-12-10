La Cursa de Nadal de Lloret de Mar torna aquest 20 de desembre amb format nocturn
Hi haurà un recorregut principal de cinc quilòmetres i les curses infantils
Una cursa nocturna de cinc quilòmetres solidària se celebrarà el 20 de desembre a Lloret de Mar. La novetat és que serà nocturna, a partir de les sis de la tarda, amb sortida i arribaa a la plaça de la Vila.
La cursa principal recorrerà cinc quilòmetres i està adreçada a participants nascuts a partir de l’any 2011. Una hora abans, es faran les curses infantils, amb distàncies que oscil·len entre els 200 i els 1.000 metres segons l’edat dels menors.
El recorregut de la cursa de cinc quilòmetres inclou l’Avinguda Just Marlès, les Pistes d’Atletisme i la zona de la Roca d’en Maig, abans de tornar a la plaça de la Vila, on s’ubicarà la meta.
Les inscripcions ja estan obertes al web Selva Esports Running. El preu del dorsal que es podrà recollir el mateix dia és de 10 euros per a la cursa de 5 km i de 5 euros per a les curses infantils. A més, 1 euro de cada inscripció es destinarà al programa Camina de Lloret de Mar, que promou l’accés a l’esport entre infants en situació de vulnerabilitat.
Premis
L’esdeveniment comptarà amb premis especials de 500 euros en material esportiu per als clubs i centres educatius amb més participants, així com premis per als tres primers classificats masculins i femenins, per als participants més veterans i per a les categories de més de 40 i 50 anys. Tots els nens i nenes de les curses infantils rebran un obsequi per la seva participació.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha animat la ciutadania a participar-hi: “La Cursa de Nadal és una de les propostes d’aquestes dates nadalenques, una prova popular per gaudir de les festes en família, fent esport i passant una bona estona. A més, serà una activitat solidària en benefici del programa Camina”.
La Cursa de Nadal està organitzada per l’Ajuntament de Lloret, amb el suport tècnic del Club Atletisme Lloret – La Selva i del Consell Esportiu de La Selva.
