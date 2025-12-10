Un detingut a Riells i Viabrea en una operació contra un grup criminal serbi dedicat al cultiu de marihuana
La Policia Nacional van intervenir més de 1.500 plantes de marihuana i més de 7.000 euros en efectiu
Agents de la Policia Nacional han detingut sis membres d’una organització criminal d’origen serbi dedicada al cultiu de marihuana, un dels arrestos s'ha fet a Riells i Viabrea i la resta en localitats de la província de Barcelona.
Dels sis detingut, dos han ingressat a presó provisional, i el cos policial ha intervingut més de 1.500 plantes de marihuana, un camió i diversos dispositius de telefonia mòbil, així com més de 7.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta i la Policia Nacional no descarta noves detencions.
Tot va començar gràcies a informacions anònimes que alertaven sobre un grup de persones dedicades al cultiu de substàncies estupefaents a Sant Cugat del Vallès, la Policia Nacional va iniciar investigacions per corroborar aquesta informació. Fruit de les vigilàncies, seguiments i altres comprovacions, es va poder confirmar l’activitat il·lícita d’aquestes persones.
Atès que els investigats operaven en diverses localitats de Barcelona van crear un equip conjunt d’investigació entre el grup 1r d’UCRIF de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Barcelona i la Brigada Local de Policia Judicial de Terrassa. Aquests van poder identificar els dos principals responsables de la trama criminal, que comptaven amb una xarxa de col·laboradors que els donava suport en el correcte manteniment de les plantacions.
Explotació de la investigació
A finals del mes de novembre, els instructors van elaborar l’informe de diligències en què sol·licitaven a l’autoritat judicial l’entrada i registre del domicili dels investigats, per finalitzar la fase d’explotació de la investigació.
Com a resultat de l’entrada i registre, es van detenir tres persones i requisar un total de 1.534 plantes -distribuïdes en dues estances- en avançat estat de floració, amb un pes aproximat de 235 quilograms; 98 grams de cabdells preparats; 3.894 grams de marihuana picada; més de 7.000 euros en efectiu; tres dispositius mòbils i una carta d’identitat falsa d’Eslovènia. En finalitzar el registre, especialistes d’una operadora elèctrica van restablir el subministrament de corrent, que havia estat connectat de manera il·legal a la xarxa amb un greu risc d’incendi.
D’altra banda, respecte als altres tres investigats, es va crear un equip de detenció per a la seva localització, que es va produir a les localitats de Sant Pere de Ribes, Riells i Viabrea i Palau-Solità i Plegamans. L’últim detingut va intentar fugir en un vehicle amb matrícula suïssa en detectar la presència policial. Gràcies a la perícia dels agents, van poder interceptar-lo i detenir-lo poc després, sense posar en risc la seguretat del trànsit, informa el cos policial. Als detinguts se’ls acusen dels delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, defraudació de subministrament elèctric i falsedat documental.
