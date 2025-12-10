Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en intentar apagar un incendi en un magatzem de Breda

El foc ha calcinat dues màquines i un camió en un cobert

Els bombers extingint l'incendi de breda.

Els bombers extingint l'incendi de breda. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Breda

Un incendi ha acabat aquest dimecres de matinada amb dos ferits en intentar apagar-lo que ha cremat maquinària de dins d'un magatzem de Breda.

El foc s'ha declarat en un magatzem-cobert d’uns 100 metres quadrats a Breda que ha afectat diverses màquines d’obra i un camió de menys de 3,5 tones. L’avís s’ha rebut a les dues de la matinada a través del 112, i fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers.

El foc ha calcinat dues màquines i n’ha malmès parcialment una tercera, així com el camió estacionat al magatzem. El cobert ha quedat afectat per les flames.

Dues persones -un home de 56 anys i un altre de 72- han resultat ferides lleus mentre intentaven apagar el foc. El SEM les ha atès al mateix lloc dels fets.

