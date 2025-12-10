Dos ferits en intentar apagar un incendi en un magatzem de Breda
El foc ha calcinat dues màquines i un camió en un cobert
Un incendi ha acabat aquest dimecres de matinada amb dos ferits en intentar apagar-lo que ha cremat maquinària de dins d'un magatzem de Breda.
El foc s'ha declarat en un magatzem-cobert d’uns 100 metres quadrats a Breda que ha afectat diverses màquines d’obra i un camió de menys de 3,5 tones. L’avís s’ha rebut a les dues de la matinada a través del 112, i fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers.
El foc ha calcinat dues màquines i n’ha malmès parcialment una tercera, així com el camió estacionat al magatzem. El cobert ha quedat afectat per les flames.
Dues persones -un home de 56 anys i un altre de 72- han resultat ferides lleus mentre intentaven apagar el foc. El SEM les ha atès al mateix lloc dels fets.
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa
- Tomben una normativa que havia de restar milers de porcs a les granges gironines
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»