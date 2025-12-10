Santa Coloma de Farners demana un crèdit de 5 milions d'euros per pagar la sentència del pavelló dels Saioners
El consistori haurà de tornar els diners en deu anys
Junts i el PSC els acusa d'haver rebutjat un acord que hagués estalviat més de tres milions d'euros
L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat demanar un crèdit de cinc milions d'euros al BBVA per pagar la sentència del TSJC, que és fermà, en relació a un conveni amb els antics propietaris dels terrenys del pavelló dels Saioners. Aquest dimarts al vespre els regidors del govern (IdS, CUP i ERC) van donar-hi llum verda en una sessió extraordinària del plenari municipal.
Els cinc milions se sumen a una part de diners que hi havia del romanent de crèdit del pressupost de l'any passat i que servirà per pagar els 5,9 milions que imposa la sentència i els 200.000 euros de costes.
El crèdit s'haurà de retornar en un període de deu anys com a màxim. El PSC es va abstenir i Junts va votar en contra.
L'oposició (Junts i PSC) va carregar contra l'acord i retreuen que no s'aprovés el pacte extrajudicial que s'havia plantejat l'any passat amb els propietaris que hagués estalviat més de tres milions d'euros.
Aquest és un dels temes que ha enfrontat els actuals partits al govern que ocupen el lloc després d'una moció de censura. L'anterior govern de Junts i PSC els va culpar de no poder aprovar un acord amb els demandants que hagués suposat rebaixar la xifra a pagar. L'acord amb els antics propietaris dels terrenys del pavelló dels Saioners era de 3,6 milions d’euros en aquell moment. Una sentència posterior va suposar la xifra actual.
L'alcalde de Santa Coloma, Pere Prat (ISC-IdSelva), va detallar que es dona compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un conveni del 2006 amb una resolució ferma que obliga a pagar 5.930.297 euros que es desglossen en una indemnització principal de 2.043.000 euros i la resta interessos de demora. A això s'hi haurà d'afegir, va dir, els costos de defensa estimats en 200.000 euros.
L'Ajuntament ja va aprovar una modificació de crèdit d'1.130.297 procedent del romanent de tresoreria, "però per cobrir la totalitat, és imprescindible finançar amb l'endeutament", va dir l'alcalde al ple.
Crítiques de l'oposició
La regidora del PSC, Bea Ventura, va justificar la seva abstenció i va recordar que el 25 de gener de 2024 "van tenir l'oportunitat de tenir 3.700.000 euros per pagar a la família i acabar el tema" i "vau votar en contra". Hi hauria un deute molt inferior d'1.650.000 euros i "ara ens hem d'embargar amb un préstec de cinc milions d'euros.
Des de Junts, Carme Salamaña, va posar de manifest que el municipi es posa davant un dels episodis econòmics "de major transcendència de les darreres dècades". També va retreure que s'impedís aprovar per trobar-se ara en una situació que "hipotecarà la nostra capacitat d'inversió i condicionarà el futur de tota la ciutadania durant anys". "La via més econòmica i racional no va prosperar per una decisió política concreta, CUP i ERC va votar en contra i independents es va abstenir, i ens ha dut a un sobrecost milionari", va dir considerant-ho "negligència".
El litigi va començar fa 25 anys quan es va planificar la construcció del pavelló. Deriva d’una requalificació urbanística que es va iniciar l’any 2003 per fer equipaments al costat del poliesportiu dels Saioners. Inicialment, l’Ajuntament era propietari del 60% dels terrenys i va realitzar acords amb els propietaris per a poder disposar dels terrenys.
