Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pesta porcinadesaparegut Palamósocupes GironaRobe Iniestamascaretes
instagramlinkedin

Un accident entre un camió i dos cotxes deixa dos ferits a Arbúcies

El sinistre viari s'ha produït a la GI-550 que s'ha tallat durant més d'una hora i ha acumulat retencions

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

Un accident de trànsit entre un camió i dos cotxes s’ha saldat aquest dijous amb dos ferits a la GI-550, al seu pas per Arbúcies.

El sinistre ha tingut lloc poc abans d’un quart de vuit del matí i ha estat molt aparatós: un dels cotxes ha bolcat i els Bombers han hagut d’excarcerar-ne l’ocupant.

Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres ambulàncies del SEM —finalment s’ha desactivat l’helicòpter— i quatre dotacions dels Bombers.

El SEM ha atès dos homes, que han resultat ferits de poca gravetat, i els ha traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Arran del succés, la GI-550 ha quedat tallada i s’han registrat retencions. La via s’ha reobert poc més d’una hora després, segons el Servei Català de Trànsit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents