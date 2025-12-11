Blanes participa en el pla de xoc contra els robatoris als camps de conreu del Delta de la Tordera
Els municipis de l’EABT i els cossos de seguretat coordinen accions per frenar una problemàtica que preocupa la pagesia
Blanes s'ha sumat a les accions per frenar els robatoris als camps de conreu. L’Espai Agrari de la Baixa Tordera (EABT) ha reunit aquest mes representants municipals, cossos policials i pagesos per abordar l'increment, una problemàtica recurrent que torna a generar inquietud entre el sector agrari. La trobada, celebrada a l’Ajuntament de Palafolls, va comptar amb la participació de Blanes i va servir per avançar cap a un pla de xoc que millori la resposta policial i la prevenció.
Durant la reunió, els pagesos van exposar que els robatoris no només afecten les collites, sinó que també comporten destrosses en maquinària i construccions, amb dificultats afegides per trobar recanvis.
Els agricultors expliquen que els episodis solen produir-se de manera encadenada durant diversos dies, tot i les denúncies que presenten, sovint sense resultats tangibles.
Les policies locals de Blanes, Palafolls, Tordera i Malgrat de Mar, juntament amb els Mossos d’Esquadra de l’ABP Maresme, van insistir en la importància de formalitzar sempre la denúncia per obtenir dades fiables que permetin un seguiment més acurat dels fets. En aquest sentit, es va acordar impulsar una campanya conjunta per compartir informació detallada sobre cada incidència —dia, hora i ubicació— i detectar patrons d’actuació.
La reunió va concloure amb el compromís d’elaborar un protocol coordinat d’actuació. Les parts es tornaran a trobar al gener, a Malgrat de Mar, per definir mesures pràctiques que permetin donar una resposta més efectiva als robatoris i protegir l’activitat agrària del Delta de la Tordera.
