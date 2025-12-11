Compra amb cor: OncoMarket de Blanes a favor de l’Oncolliga
Tres dies de shopping sostenible i solidari a la Casa del Poble, amb donatius destinats a la Fundació de lluita contra el càncer
Blanes serà de nou l’escenari aquest cap de setmana de la 5a edició de l’OncoMarket, el mercat de venda de roba i complements de segona mà a canvi de donatius.
Enguany, serà la tercera ocasió consecutiva que l’esdeveniment, organitzat per Oncolliga Blanes, se celebrarà a la Casa del Poble, que cedeix l’espai de manera gratuïta. Aquesta ubicació, molt propera al nucli històric, permet aprofitar l’activitat pròpia de la temporada nadalenca i facilita l’accés al públic.
El mercat obrirà divendres de sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre. L'endemà es podrà visitar tot el dia, a partir de les deu del matí i fins quarts de nou del vespre. Finalment diumenge obrirà a les deu fins a les dues del migdia.
La totalitat de la recaptació procedent dels donatius anirà destinada a la Fundació Oncolliga Girona, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus familiars.
L’entitat ofereix suport emocional, acompanyament i espais de companyia i respir familiar per a les persones afectades.
Tota la roba i els complements del mercat han estat repassats, classificats i preparats per les voluntàries d’Oncolliga Blanes, que també seran les encarregades d’atendre els visitants. La iniciativa està oberta a tothom, amb peces per a dones i homes de totes les edats.
L’OncoMarket es consolida així com una cita solidària i festiva prèvia a Nadal, que combina shopping sostenible amb suport a una causa social de gran impacte.
