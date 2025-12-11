Desarticulada una banda que cultivava marihuana en xalets de luxe a Lloret i Sant Pol de Mar
L'operació dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha saldat amb sis detinguts i 691 plantes intervingudes
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una banda que cultivava marihuana en xalets de luxe a Lloret de Mar i Sant Pol de Mar (Maresme)
L’operació s’ha saldat amb sis detinguts, la intervenció de 691 plantes, sis vehicles —un d’ells robat a Alemanya— i documentació falsificada.
Els immobles estaven completament transformats en instal·lacions de cultiu “indoor”. Les plantacions funcionaven amb connexions il·legals a la xarxa elèctrica i manipulació dels comptadors, un frau valorat en més de 53.000 euros.
Un cop iniciada la investigació i corroborada l’activitat il·lícita del grup criminal, es va sol·licitar l’entrada i registre als habitatges. Durant els escorcolls, els agents van detenir diverses persones responsables de la plantació i van intervenir un total de 691 plantes de marihuana. A més, hi van trobar tot l’equipament necessari per al cultiu: llums, extractors, aparells d’aire condicionat, filtres, ventiladors i bombones de CO₂. També es va localitzar documentació falsificada i vehicles vinculats a l’activitat del grup.
En total, es van intervenir sis vehicles, un dels quals constava com sostret a Alemanya, i diversa documentació que després es va comprovar que era falsa. Amb aquesta actuació, la policia assegura que aconseguit neutralitzar un centre de producció i emmagatzematge de marihuana, evitant la seva distribució al mercat il·lícit
Els detinguts estan acusats de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Un d’ells afronta, a més, càrrecs per apropiació indeguda de vehicle i falsedat documental, segons informen els cossos policials.
