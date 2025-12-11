Nova iniciativa a la Selva per finançar projectes amb impacte al territori
El Consell Comarcal, l'Ajuntament d'Hostalrich i l'Associació ASCA han signat un acord que permetrà donar suport als emprenedors per tirar endavant els projectes i alhora generar ocupació
El Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament d’Hostalric i l’Associació ASCA (Acció Solidària Contra l’Atur) han signat un acord per donar suport als emprenedors amb projectes que generin impacte al territori. Les accions permeten generar oportunitats i alhora ocupació.
ASCA és una entitat amb una àmplia trajectòria en l’acompanyament de persones en situació d’atur, oferint orientació, recursos i finançament social per impulsar l’autoocupació i la creació de projectes generadors d’ocupació.
L’acord permetrà connectar el teixit empresarial local amb els serveis que presta l’entitat, facilitant l’accés a finançament i a processos d’acompanyament personalitzat per a persones i col·lectius en risc d’exclusió.
Ajudes per a impulsar projectes
També obre noves línies de cooperació per fomentar l’emprenedoria social i donar suport a iniciatives amb impacte positiu a la comarca.
El conseller de Dinamització Empresarial ha destacat que “aquest acord reforça el compromís del Consell Comarcal amb la creació d’oportunitats laborals i amb l’emprenedoria a la comarca, especialment per a les persones en situació d’atur”.
El vicepresident de la Fundació ASCA, Jesús Arribas, ha remarcat que “ASCA aporta l’experiència i els recursos necessaris perquè els projectes individuals i col·lectius puguin desenvolupar-se amb èxit i generar ocupació al territori”.
Per part de l’Ajuntament d’Hostalric, el regidor de Promoció Econòmica, Eloi Zamorano, ha celebrat que “la col·laboració amb el Consell i ASCA obre noves vies per a l’emprenedoria social i permet reforçar el teixit empresarial local”.
Amb aquest conveni, les tres institucions refermen el seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca, promovent oportunitats reals per a persones en situació d’atur i impulsant projectes amb impacte comunitari i social.
