Operatiu contra el frau elèctric a Sils: 19 habitatges consumien l'equivalent a 162
L'Ajuntament va demanar una actuació a Vallcanera i Les Comes on han patit en les darreres setmanes talls de llum recurrents
Sils ha portat a terme una actuació contra el frau elèctric a dos barris del municipi, Vallcanera i Les Comes on en les darreres setmanes hi havia hagut diversos talls de llum. Endesa va desconnectar 19 domicilis amb connexió irregular que suposaven un perill de curtcircuit i possible risc per als habitatges veïns. Consumien l'equivalent a 162 cases. L'alcalde de Sils, Eduard Colomé, ha constatat que als sectors es va fer una actuació contundent el 2022 que va frenar una situació que s'ha tornat a produir.
Colomé explica que "aquests barris històricament hem tingut en general problemes de subministrament", però es va situar a nivells correctes després del 2022 amb l'actuació contra el frau elèctric i millores a la xarxa.
"En les darreres setmanes alguns punts de la xarxa no han resistit el consum, i alguns punts de carrers i sectors han tingut talls de llum, dies seguits i aproximadament a la mateixa hora", diu l'alcalde.
Per això fa unes setmanes es va preparar l'actuació. Endesa ha informat que va rebre l'avís de la Policia Local i es va fer una primera inspecció de control.
Ahir a la tarda es va portar a terme l'actuació amb la coordinació de la Policia Local, els amb la unitat canina K-9, els Mossos d'Esquadra i els serveis tècnics de la companyia elèctrica.
La simultaneïtat d’aquests fraus estava posant en risc la resistència de la infraestructura elèctrica, la qual cosa posava sota mínims el subministrament als veïnats afectats, informen.
La unitat K-9 de la policia local de Sils ha intervingut per a fer contenció i permetre que els operaris actuessin sense ingerències ni obstruccions. L'alcalde ha informat que no hi va haver incidents.
Des d'Endesa han detallat que es van inspeccionar 33 habitatges, 19 dels quals amb frau elèctric, 13 connectats directament de forma irregular a la xarxa, i la resta amb comptadors manipulats. Es van recuperar 570.000 kW/h d'aquests 19 fraus que consumien com 162 cases. Les xifres desorbitades van causar la sobrecàrrega.
Un cop executat el dispositiu, està protocol·litzat un atent seguiment i l’adopció de mesures preventives per evitar reconnexions.
Els sectors, explica l'alcalde, han patit incidències similiars en altres ocasions derivades de frau per plantacions de marihuana o alguna altra activitat més professional o industrial.
