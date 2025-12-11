Santa Coloma elimina les autoritzacions permanents a l’aparcament del consistori
El nou sistema obliga a justificar cada ús de les places reservades i limita l’estacionament a necessitats puntuals de servei i visites institucionals
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha eliminat totes les autoritzacions permanents per estacionar a les places reservades davant del consistori i ha establert un nou sistema de regulació que limita l’ús d’aquest espai a necessitats puntuals de servei i a visites institucionals. El canvi s’ha formalitzat mitjançant un decret d’Alcaldia signat el 26 de novembre i s’aplica des de l’1 de desembre.
El nou criteri determina que cap vehicle autoritzat podrà fer un ús permanent de l’aparcament de la plaça del Primer d’Octubre. A partir d’ara, l’espai queda reservat exclusivament a electes, personal municipal, treballadors dels Jutjats i persones o empreses que prestin un servei a requeriment de l’Ajuntament, sempre que puguin justificar la necessitat del vehicle per a una tasca concreta. La norma afecta també l’alcalde i els regidors. Pel que fa als treballadors municipals, només podran utilitzar l’aparcament quan hagin de desplaçar-se per motius de servei, com ara inspeccions, gestions externes o visites institucionals. L’ús queda restringit al temps imprescindible per dur a terme la tasca. En tornar a l’edifici consistorial, els vehicles hauran d’abandonar la plaça si ja no cal continuar utilitzant-los.
En el cas dels càrrecs electes, el funcionament és igualment estricte: un regidor podrà estacionar-hi si assisteix a una reunió o activitat municipal, però haurà de retirar el vehicle tan aviat com finalitzi la seva participació. Amb aquest sistema, el consistori vol garantir que les places reservades estiguin disponibles per a ciutadans, entitats, proveïdors o altres persones convocades per motius de servei. Per estacionar-hi, caldrà comunicar-ho prèviament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que gestionarà les autoritzacions mitjançant un registre que inclourà les dades del sol·licitant, el motiu i la franja horària. L’OAC lliurarà una acreditació que haurà de ser visible al vehicle i que s’haurà de retornar un cop finalitzat l’estacionament. Aquest sistema d’autoritzacions només estarà operatiu durant l’horari d’obertura de l’OAC. A les tardes i durant la nit, l’espai quedarà reservat exclusivament als vehicles autoritzats.
