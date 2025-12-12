Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

Crema una furgoneta a Blanes

Els Bombers han apagat el foc en menys de mitja hora sense

Les imatges de l'incendi d'una furgoneta a Blanes

Les imatges de l'incendi d'una furgoneta a Blanes

Veure Galeria

Les imatges de l'incendi d'una furgoneta a Blanes / Bombers

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Una furgoneta ha quedat completament calcinada en un incendi que ha tingut lloc aquest divendres a la GI-682, al seu pas per Blanes. L’avís als serveis d’emergències ha arribat cap a dos quarts de nou del matí a través del 112, que ha mobilitzat immediatament els Bombers i la Policia Local de Blanes.

Els Bombers han treballat amb dues dotacions sobre el terreny i han aconseguit donar el foc per apagat en menys de trenta minuts. Segons informen els efectius, no s’han registrat ferits ni altres afectacions materials a més de la furgoneta.

. La via ha quedat lliure poc després de l’extinció del foc, sense afectar de manera significativa la circulació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
  2. Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
  3. L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
  4. Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
  5. L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
  6. Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
  7. Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
  8. Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local

SOS Costa Brava inspeccionarà demà el camí de ronda entre Cap Roig i Cala Estreta

SOS Costa Brava inspeccionarà demà el camí de ronda entre Cap Roig i Cala Estreta

Un economista expert revela tres trucs clau per estalviar al supermercat

Un economista expert revela tres trucs clau per estalviar al supermercat

El Nadal arribarà amb pluges, nevades i molt fred a Catalunya: aquestes són les previsions per a les pròximes setmanes

El Nadal arribarà amb pluges, nevades i molt fred a Catalunya: aquestes són les previsions per a les pròximes setmanes

Com compartir un dècim de Loteria de Nadal per WhatsApp o Bizum sense complicacions

Com compartir un dècim de Loteria de Nadal per WhatsApp o Bizum sense complicacions

La crònica que explica les dues dècades d'amor a l'Uni Girona

La crònica que explica les dues dècades d'amor a l'Uni Girona

Íñiguez es mostra "preocupat" per les baixes que pot tenir davant el Gran Canària: "Ho sabrem a última hora"

Íñiguez es mostra "preocupat" per les baixes que pot tenir davant el Gran Canària: "Ho sabrem a última hora"

Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85

Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85

Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món de Roses el 7 d'agost

Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món de Roses el 7 d'agost
Tracking Pixel Contents