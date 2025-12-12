Crema una furgoneta a Blanes
Els Bombers han apagat el foc en menys de mitja hora sense
Una furgoneta ha quedat completament calcinada en un incendi que ha tingut lloc aquest divendres a la GI-682, al seu pas per Blanes. L’avís als serveis d’emergències ha arribat cap a dos quarts de nou del matí a través del 112, que ha mobilitzat immediatament els Bombers i la Policia Local de Blanes.
Els Bombers han treballat amb dues dotacions sobre el terreny i han aconseguit donar el foc per apagat en menys de trenta minuts. Segons informen els efectius, no s’han registrat ferits ni altres afectacions materials a més de la furgoneta.
. La via ha quedat lliure poc després de l’extinció del foc, sense afectar de manera significativa la circulació.
