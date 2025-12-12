Tossa de Mar aprova un pressupost de 22 milions d’euros, un 45% més que el 2025
Destinarà 5,8 milions a inversions, amb projectes destacats com la nova Llar d’Infants i la renovació del clavegueram del Mercat
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat el pressupost per al 2026, que ascendeix a 22.040.678,12 €, un increment del 45,35% respecte al pressupost del 2025, que va ser de 15.164.085,20 €.
El pressupost del proper any preveu 5,8 milions d’euros en inversions, la qual cosa representa un 26,39% del total, una de les proporcions més altes dels darrers anys, segons ha destacat el regidor d’Hisenda, Joan Antoni Hervías.
Entre les partides més destacades:
- 2.819.507 € per a la nova Llar d’Infants, la inversió més gran del pressupost.
- 1.202.698 € per a la renovació de la xarxa de clavegueram i l’asfaltatge del sector del Mercat.
- 466.963 € per a la nova Caserna de la Policia Local.
- 300.000 € per a la nova Oficina de Turisme.
- 205.075 € destinats a la xarxa d’abastament d’aigua i digitalització.
- 100.000 € per als pressupostos participatius, per executar projectes escollits per la ciutadania.
La resta de les inversions es destinaran a millores d’equipaments, com la coberta de la pista de l’Escola Ignasi Melé i Ferrer, modernització de serveis, i compra de maquinària i mobiliari urbà.
Pel que fa a la plantilla municipal, es manté en 150 treballadors (70 funcionaris, 79 laborals i 1 eventual), amb les actualitzacions retributives establertes pel Govern de l’Estat.
Segons l’equip de govern (Més Tossa i Tossa Sempre!), el pressupost permetrà impulsar projectes estructurals per al futur de la ciutat, reforçar els equipaments bàsics i atendre necessitats de serveis i infraestructures reclamades per la ciutadania des de fa anys.
La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra dels grups d’oposició Tossa Unida i Endavant Tossa.
