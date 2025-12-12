Turull defensa a Caldes de Malavella que Junts és "l’alternativa positiva davant la cridòria o el ressentiment"
L’assemblea de la Vegueria de Girona reuneix més d’un centenar de militants
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va participar aquest dijous al vespre a Caldes de Malavella en l’assemblea de militants de la Vegueria de Girona, que va reunir més d’un centenar de persones. Durant la seva intervenció, Turull va defensar que el seu partit és “l’alternativa positiva per Catalunya, des de la proposta i no des de la cridòria o el ressentiment”. Davant la militància, Turull va afirmar que “plantar-se i mantenir la posició dona resultats”, en referència al trencament amb el PSOE, i va assegurar que “la legislatura està en concurs de creditors pels seus incompliments” i que Junts vol “cobrar el que ens deuen”. També va contraposar l’actuació del seu partit amb la d’altres formacions que, segons va dir, “defugen els problemes o es dediquen a fer soroll i cridòria”.
Turull va assegurar que Junts ha impulsat diverses iniciatives, entre les quals va mencionar la lluita contra la multireincidència —una llei que, segons va dir, està a punt de ser aprovada al Congrés—, la gestió dels romanents municipals, els impagaments del lloguer, les quotes dels autònoms o el sistema Verifactu. També va posar en valor la feina de la diputada per Girona Marta Madrenas. El secretari general també va expressar la seva preocupació per la situació política del país i va afirmar que “tenim un govern que no lidera i un president que, quan hi ha crisis importants, està absent”, citant com a exemples la pesta porcina, l’apagada o la DANA. En aquest sentit, va assegurar que Junts “va alertar del problema” del sector porcí i que el govern d’Illa “ho va menysprear”.
"Un partit arrelat a les comarques gironines"
Per la seva banda, la presidenta de Junts a les comarques gironines, Maria Àngels Planas, va subratllar que la formació “és un partit arrelat a les comarques gironines” i va afirmar que disposa de “talent, experiència, lideratge i compromís per consolidar-nos com la primera força municipalista a la Vegueria de Girona”. Planas va recordar que Junts compta amb 711 regidors i 95 alcaldes, i va destacar la coordinació amb l’oficina parlamentària, integrada per set diputats al Parlament, dos diputats al Congrés i dos senadors.
Planas va assenyalar que “la ciutadania té preocupacions molt clares”, com la seguretat, l’habitatge, el repte demogràfic, les infraestructures, l’economia, el benestar i la qualitat de vida, i va assegurar que Junts “hi ha donat resposta” i que “hi continuarà insistint”. Entre les iniciatives citades, va mencionar la llei contra la multireincidència, la proposta per desallotjar ocupacions delinqüencials en 48 hores i la reclamació de les competències en immigració. També va defensar que Junts és “el partit de les pimes, dels treballadors i dels autònoms”. En el seu discurs, la presidenta de la Vegueria va tenir un record per a l’alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, mort recentment, i va afirmar que “la millor manera d’honorar-lo és continuar treballant amb transparència, proximitat, dedicació i compromís”.
Finalment, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va criticar la gestió del govern de Salvador Illa, que va definir com “lligat de mans i peus”, i va denunciar que al Parlament “no té cap problema a activar el tripartit espanyolista amb PP i Vox per vetar qualsevol proposta que afavoreixi els nostres interessos nacionals”. Vergés també va acusar Aliança Catalana d’“aplicar populisme” davant els problemes i va defensar que Junts té “propostes molt ben treballades” en àmbits com la immigració, l’habitatge, l’economia o la seguretat.
