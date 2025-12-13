Blanes inaugura el Mercat de Nadal al centre de la ciutat, amb un canvi d'ubicació
La setmana vinent arrencarà la II Fira EnNadala’t a l’esplanada del costat del pavelló en un nou format
DdG
Blanes va inaugurar divendres al vespre el Mercat de Nadal al centre de la ciutat, en un format renovat respecte a les edicions anteriors. El mercat, organitzat pel Departament de Fires i Festes de l’Ajuntament, estarà ubicat a la Plaça d’Espanya fins al diumenge 14 de desembre.
La inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i del tinent d’alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, acompanyats de diversos regidors i regidores del consistori. L’acte oficial va incloure una Fotografia de Família al Mercat de Nadal, seguida d’una primera visita a les parades, on alguns regidors ja van fer les primeres compres.
Aquest dissabte i diumenge funcionarà de manera ininterrompuda, de 10 del matí a les deu de la nit. El recinte està decorat amb l’estrella lumínica de grans dimensions que llueix a la plaça des del 28 de novembre, i compta amb 10 parades que oferien productes artesanals i nadalencs: bijuteria, boles i casetes de pessebre, dolços, embotits i licors, arbres de Nadal, ponsèties i productes gastronòmics d’Ardales, el poble agermanat amb Blanes.
Les parades mantenen l’estètica tradicional de casetes de fusta pròpia de les fires nadalenques. L’any anterior, el Mercat de Nadal havia format part del cicle EnNadala’t i s’havia ubicat a la Plaça dels Països Catalans, complementant la Fira d’Atraccions i els Food Trucks. Enguany s'ha traslladat al centre de la ciutat, mentre que la II Fira EnNadala’t, amb un nou format, va començar el divendres 19 de desembre a l’esplanada del costat de l’antic pavelló d’esports i s’allargarà fins al 4 de gener.
A banda de les parades que es podran visitar per firar-se durant el cap de setmana, al Mercat de Nadal també s'han fet aquest dissabte dues activitats: jocs de fusta gegants per a la mainada i l’actuació musical d’Eva Santillana.
Per la seva banda, la II Fira EnNadala’t es posarà en marxa d’aquí a una setmana, el divendres 19 de desembre, i s’allargarà fins al 4 de gener, allotjada a la part del darrera de l’esplanada del costat de l’antic pavelló d’esports.
