Espinelves posa punt i final a la Fira de l'Avet amb una assistència que ronda els 120.000 visitants
Alguns paradistes plantegen moure les dates i que l'inici s'avanci a finals de novembre
Laura Busquets (ACN)
La Fira de l'Avet d'Espinelves arriba aquest diumenge a la seva última jornada. Durant deu dies, aquest petit poble de les Guilleries que no arriba als 200 habitants, s'ha convertit en una de les capitals de Nadal a Catalunya. L'alcalde, Toni Tanyà, en fa un bon balanç. "El Nadal comença a Espinelves", ha destacat. La fira va arrencar pel pont de la Puríssima i, tot i que es van viure alguns moments de col·lapse a les entrades de l'Eix Transversal, considera que va ser "molt bo". El batlle estima que s'ha arribat a la xifra de l'any passat, amb 120.000 visitants. Per millorar les compres que fan els visitants, alguns paradistes han plantejat moure les dates de la fira i avançar-la un cap de setmana, situant-ne l'inici a finals de novembre.
Quan amb prou feines l'últim dia de la Fira de l'Avet d'Espinelves aixecava la persiana, en Jordi, un veí de Manresa, ja marxava xino-xano amb l'avet a coll. Ha explicat que es tractava de la primera vegada que venia, i no volia fer llargues cues amb el cotxe per poder arribar. "Som aquí des de les 8 del matí", ha explicat a l'ACN. De fet, ha donat una volta pel poble quan les parades encara estaven tancades i ha aprofitat per esmorzar abans que obrissin.
L'Estel i els seus fills són d'Arenys de Munt i també s'han estrenat per primera vegada a la Fira de l'Avet. Feia molts anys que volien venir, però ho tenien pendent. En el seu cas, les ganes de voler canviar un avet de plàstic per un de natural ha estat la principal motivació per acostar-se a Espinelves aquest diumenge. Un cop al poble, s'han estat una estona per decidir quin arbre compraven: la mare volia un avet més aviat petitó, mentre que els fills el volien gran per poder-lo decorar millor.
De fet, l'arbre natural és un dels principals reclams de la fira. "Un arbre natural fa més Nadal", destaca Miquel Malet, un dels productors locals que s'ubica als peus de l'església romànica de Sant Vicenç d'Espinelves. "Tenim clients que venen des de fa 20 anys a buscar l'arbre i valoren molt el fet que sigui natural i d'aquí. No volen una cosa de plàstic que es va embrutint de pols en un racó", explica. Malet assenyala que tenen arbres de totes les varietats, però el que més demana la gent és el Masjoanis, "que és el d'aquí d'Espinelves".
En Rafa i la Mari són dos veïns de Montcada que també s'han acostat a Espinelves. En el seu cas, viuen en una casa amb jardí on hi ha un avet que decoren cada any. "No ens fa falta venir a comprar l'arbre, però des de fa 18 anys cada any venim a donar una volta perquè ens agrada molt", expliquen. A més, venen sols o acompanyats amb amics: "Sempre ho recomanem, és una de les nostres fires preferides". "El xarrup de licor de castanyes cada any és millor", assenyala en Rafa.
Satisfets amb el format de la fira
"Li hem donat un canvi molt gros", destaca l'alcalde, Toni Tanyà. L'aposta per productors de proximitat, no només pel que fa als productors d'avets, és important pel batlle. "Això imprimeix un caràcter únic a la fira", afegeix. Tanyà es mostra satisfet amb el format que té ara mateix, amb unes 120 parades, tot i que treballen perquè l'any que ve n'hi pugui cabre alguna més.
L'alcalde defensa que la renovació de les casetes, fent-les totes de fusta, i la millora de la il·luminació han donat una imatge "encara més nadalenca". L'alcalde ha explicat que l'any vinent tornaran a fer l'acte de l'encesa de llums, com a avantsala de la fira. "Hem d'anar fent coses noves i anar fent que el poble sigui més de Nadal, perquè el Nadal comença a Espinelves", ha assenyalat.
Sobre la qüestió de la mobilitat, Tanyà ha dit que el poble té les dimensions que té i és difícil fer canvis. Tot i això, l'objectiu de cara a l'any vinent és que els visitants puguin venir "més esglaonadament". L'any que ve el pont tindrà quatre dies i això pot ajudar, ha dit, i també ha valorat positivament el fet d'allargar l'horari entre setmana una hora més fins a les 6 de la tarda i el divendres fins a les 8 del vespre.
Canviar les dates de la fira per avançar-la
D'entrada, la Fira de l'Avet d'Espinelves ja està marcada al calendari i arrencarà el cap de setmana del 5 de desembre de 2026 i s'allargarà fins al dia 13. Amb tot, però, hi ha paradistes que aposten per un canvi que pugui beneficiar les vendes. Segons han explicat alguns a l'ACN, els hàbits de compra i de preparar-se per les festes de Nadal s'han avançat en els darrers anys. "Avui som a dia 14 i d'aquí poc ja serà Nadal. Molts ja ho tenen tot a punt des de fa dies", apunten.
Pensen que avançant la fira un cap de setmana, i que comencés el darrer cap de setmana de novembre els podria beneficiar.
