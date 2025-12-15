El castell de Montsoriu s'agermana amb la torre Cabrera de Pozzallo, a Sicília
El conveni reforça la recerca històrica entre Catalunya i Sicília
El castell de Montsoriu de la Selva i la torre Cabrera de Pozzallo, a Sicília, s'han agermanat aquest cap de setmana amb un conveni que obre una nova etapa de col·laboració cultural, científica i patrimonial. L'agermanament s'ha fet entre el Patronat del Castell de Montsoriu, l'Associació d'Amics del Castell de Montsoriu, la Società Ragusana di Storia Patria i l'Ajuntament de Pozzallo. Les quatre entitats comparteixen l'objectiu de reforçar la investigació històrica i cultural al voltant del vescomtat de Cabrera i el comtat de Mòdica. A més, es faran accions per l'intercanvi cultural i científic i es fomentaran projectes conjunts vinculats al patrimoni medieval.
El conveni es va signar aquest dissabte 13 de desembre a Sicília amb la presència de les quatre entitats impulsores de l'agermanament. L'alcalde de Pozzallo, Roberto Anmatuna, remarca la importància de trobar acords transnacionals "que afavoreixen la pau, el coneixement i la germanor entre dues cultures" en un context tan convuls.
El president del Patronat del Castell de Montsoriu, Albert Sanz, va explicar que mantenen la voluntat de treballar per convertir-se en "un referent internacional de preservació del patrimoni medieval mediterrani". Per altra banda, el president de l'Associació d'Amics del Castell de Montsoriu, Joan Carles Codolà, explica que el conveni permetrà reivindicar "el paper rellevant que van tenir els Cabrera en el mar Mediterrani" durant l'època medieval.
El text acordat estableix que el conveni té per finalitat impulsar la recerca històrica comparada entre aquests enclavaments, promoure activitats de difusió i intercanvi cultural i científic, fomentar projectes comuns i transnacionals vinculats al patrimoni medieval i potenciar la promoció turística i cultural conjunta dels dos monuments. A més, el document fixa les línies de cooperació que les institucions desenvoluparan de manera conjunta.
