Lloret obre el termini per demanar les ajudes per comprar bicis urbanes
Les ajudes, de fins a 300 euros per bicicleta, volen fomentar la mobilitat sostenible i el comerç local
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha obert el termini per sol·licitar les subvencions destinades a la compra de bicicletes urbanes, amb una dotació total de 20.000 euros. L’ajuda prevista és de fins a 300 euros per bicicleta i s’aplicarà a models prèviament seleccionats en dues botigues del municipi: E-Bicigrino, situada a l’avinguda de Vidreres, 163, i Comin Bikes, al carrer Ramon Llull, 11.
Els models escollits compleixen diversos criteris tècnics amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat a un ampli ventall de perfils. En aquest sentit, s’hi inclouen bicicletes elèctriques i convencionals, plegables i no plegables, així com de diferents gammes i preus, que oscil·len entre els 389 i els 2.070 euros. L’Ajuntament ha descartat models d’ús esportiu per centrar la iniciativa en la mobilitat quotidiana.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha destacat que “amb aquestes subvencions busquem fomentar la mobilitat sostenible per promoure la protecció i conservació del medi ambient, alhora que contribuïm al desenvolupament econòmic del comerç local”.
Per optar a les ajudes cal ser major de 14 anys i estar empadronat a Lloret de Mar. Cada persona física només pot presentar una sol·licitud, amb un màxim de dues peticions per nucli familiar segons l’adreça del certificat d’empadronament.
Les subvencions s’atorgaran per ordre d’arribada, sempre que es compleixin tots els requisits establerts. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia