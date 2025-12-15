Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret obre el termini per demanar les ajudes per comprar bicis urbanes

Les ajudes, de fins a 300 euros per bicicleta, volen fomentar la mobilitat sostenible i el comerç local

Diferents models de bicicleta per les quals es donaran subvencions per a comprar. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha obert el termini per sol·licitar les subvencions destinades a la compra de bicicletes urbanes, amb una dotació total de 20.000 euros. L’ajuda prevista és de fins a 300 euros per bicicleta i s’aplicarà a models prèviament seleccionats en dues botigues del municipi: E-Bicigrino, situada a l’avinguda de Vidreres, 163, i Comin Bikes, al carrer Ramon Llull, 11.

Els models escollits compleixen diversos criteris tècnics amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat a un ampli ventall de perfils. En aquest sentit, s’hi inclouen bicicletes elèctriques i convencionals, plegables i no plegables, així com de diferents gammes i preus, que oscil·len entre els 389 i els 2.070 euros. L’Ajuntament ha descartat models d’ús esportiu per centrar la iniciativa en la mobilitat quotidiana.

El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha destacat que “amb aquestes subvencions busquem fomentar la mobilitat sostenible per promoure la protecció i conservació del medi ambient, alhora que contribuïm al desenvolupament econòmic del comerç local”.

Per optar a les ajudes cal ser major de 14 anys i estar empadronat a Lloret de Mar. Cada persona física només pot presentar una sol·licitud, amb un màxim de dues peticions per nucli familiar segons l’adreça del certificat d’empadronament.

Les subvencions s’atorgaran per ordre d’arribada, sempre que es compleixin tots els requisits establerts. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

