Vidreres, 2,5 milions en inversions per al 2026 amb el focus als equipaments socials i esportius
L'Ajuntament aprova un pressupost que contempla projectes com el tancament de la pista poliesportiva o la posada en funcionament del centre de dia
L'Ajuntament de Roses preveu per a l'any vinent 2.505.186,29 en inversions amb una part important dels projectes centrats en la millora dels equipaments socials i esportius. El pressupost aprovat de 14.444.453,28 euros contempla projectes com la posada en servei del centre de dia el tancament de la pista poliesportiva o s'acabaran els treballs d'adequació de Can Turronet.
El govern de Vidreres defensa que el pressupost s’ha elaborat sobre l’anàlisi de la realitat socioeconòmica del municipi que amb una població d’uns 8.655 habitants continua creixent i exigint més serveis i infraestructures. Segons la Memòria de l’Alcaldia, la gestió econòmica es manté basada en la prudència i l’eficiència, fet que ha permès duplicar el pressupost inicial des del 2019 i garantir estabilitat financera. L’exercici 2024 es va tancar amb un resultat pressupostari positiu de 402.168,95 euros, que consolida un romanent de tresoreria que facilita l’execució de projectes.
El pressupost del 2026 és lleugerament inferior al d'aquest any que se situava en 16.016.229,73 € i creixia un 33% respecte a l'any anterior i marcat per una inversió d'uns dos milions d'euros en la xarxa d'aigua.
Per a l'any vinent les principals actuacions són:
Tancament de la pista poliesportiva (458.128,34 euros)
Nova caldera de biomassa del Centre Cívic (322.456,41 euros)
Continuar el pla de renovació de l'enllumenat públic (35.000 euros)
Adequació de Can Turronet (345.558,99 euros)
Segona fase de millora dels carrers del nucli antic (415.000 euros)
Finalització del Local Social de La Goba (223.821,34 euros)
Renovació de parcs infantils (60.000 euros)
Millora de parcs i zones verdes (130.000 euros)
El conjunt d’aquestes inversions es finança amb una combinació de finançament aliè, subvencions i fons externs com el PUOSC. Des del govern defensen que es concentra l’esforç en equipaments socials i esportius, sostenibilitat i millora de l’espai públic.
Pel que fa als ingressos, les operacions no financeres ascendeixen a 14.444.453,28 euros i inclouen l’actualització del tipus de l’Impost sobre Béns Immobles, que passa del 0,88% al 0,91%, una adaptació plantejada com a necessària per sostenir els costos dels serveis i el ritme inversor, ha informat l'Ajuntament.
La despesa corrent es concentra en la protecció social, el personal i els serveis bàsics. Les despeses de personal pugen a 4.798.181,84 euros i permeten reforçar les plantilles municipals, consolidant la municipalització de la jardineria, de la municipalització de l’aigua i el reforç a diverses àrees.
Posada en servei del centre de dia
L’àmbit social incrementa el pressupost en 168.000 euros, amb la incorporació de les partides per la posada en funcionament del centre de dia i l’increment de serveis dels convenis ja subscrits amb el Consell Comarcal.
El nou centre disposarà d’una capacitat total de 25 places (20 públiques i 5 privades) i oferirà serveis d’acolliment i convivència, higiene personal, manutenció, fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva, activitats físiques i tallers per a la promoció de l’autonomia personal. SUMAR, una entitat de capital íntegrament públic participada per la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, entre ells el de Vidreres s’encarregarà de la gestió integral del centre.
També es destinen 113.000 euros addicionals a Serveis Municipals i Brigada per al manteniment de l’espai públic, la millora de la xarxa d’enllumenat i la gestió de l’aigua i els residus.
Endeutament del 34%
El deute viu previst a 31 de desembre de 2026, amb les noves operacions de crèdit previstes per garantir el futur de diverses inversions, es situarà al 34% dels ingressos ordinaris, molt per sota del límit legal d’endeutament.6
Segons la Memòria de l’Alcaldia, el Pressupost 2026 reflecteix la voluntat d’impulsar Vidreres cap a una nova etapa de modernitat i d’assegurar una gestió eficient dels recursos públics.
