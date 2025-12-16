Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos accidents a l'A-2 a Riudellots en menys d'una hora

Un dels sinistres s'ha saldat amb dos ferits lleus

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

Matí complicat per circular per l’A-2 al seu pas per Riudellots de la Selva. Dos accidents de trànsit en menys d’una hora han fet mobilitzar aquest dimarts al matí els serveis d’emergències (Mossos d'Esquadra, Bombers, i SEM) fins aquesta autovia.

El primer sinistre ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit, quan dues furgonetes han topat per encalç a l’altura del quilòmetre 707 de l’A-2. Aquest sinistre s'ha saldat amb dos ferits de caràcter lleu que el SEM ha evacuat a un centre sanitari.

Poc després, cap a dos quarts de nou, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un altre avís per un nou accident viari a l’altura del quilòmetre 705 de la mateixa via. En aquest cas, han xocat tres turismes.

A l’interior dels vehicles hi han viatjat cinc persones, que han resultat il·leses, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Ambdós sinistres han provocat retencions a l’autovia.

