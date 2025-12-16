Dos accidents a l'A-2 a Riudellots en menys d'una hora
Un dels sinistres s'ha saldat amb dos ferits lleus
Matí complicat per circular per l’A-2 al seu pas per Riudellots de la Selva. Dos accidents de trànsit en menys d’una hora han fet mobilitzar aquest dimarts al matí els serveis d’emergències (Mossos d'Esquadra, Bombers, i SEM) fins aquesta autovia.
El primer sinistre ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit, quan dues furgonetes han topat per encalç a l’altura del quilòmetre 707 de l’A-2. Aquest sinistre s'ha saldat amb dos ferits de caràcter lleu que el SEM ha evacuat a un centre sanitari.
Poc després, cap a dos quarts de nou, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un altre avís per un nou accident viari a l’altura del quilòmetre 705 de la mateixa via. En aquest cas, han xocat tres turismes.
A l’interior dels vehicles hi han viatjat cinc persones, que han resultat il·leses, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Ambdós sinistres han provocat retencions a l’autovia.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana