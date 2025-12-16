Arbúcies dedica una escultura als bombers voluntaris
La peça de l'artista Rufí Mulero representa els valors dels professionals i es dedica a tots aquells que han passat pel parc
Arbúcies ha estrenat una escultura en homenatge al bombers voluntaris del Parc de Bombers d’Arbúcies.Valors és una escultura de l’artista Rufí Mulero concebuda com un homenatge al servei, la dedicació i els valors dels bombers, així com a totes les persones que han format part del Parc al llarg de la seva història.
L’escultura Valors simbolitza la superació de l’adversitat com a part del flux vital i representa la fermesa, la seguretat i el compromís social que defineixen la tasca dels Bombers davant les emergències. A través d’aquesta obra, es valora el paper essencial d’aquest cos en la protecció de les persones i del territori, i el seu paper clau en el tancament d’aquest cercle vital de servei a la comunitat.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i de la regidora Ester Soms, a més de membres del cos de Bombers, de l’ADF i Protecció Civil. La inauguració va anar a càrrec de Joan Tort i Roca, cap del Parc de Bombers d’Arbúcies entre els anys 1982 i 2011, en reconeixement a la seva trajectòria, dedicació i compromís al capdavant del servei durant gairebé trenta anys.
Homenatge a Joan Tort
En el marc del mateix acte, es va fer un homenatge especial a Joan Tort i Roca, que va iniciar aquesta trajectòria l’any 1982 i va contribuir decisivament a la creació i consolidació del Parc de Bombers d’Arbúcies. La seva tasca va permetre assentar les bases d’un parc que avui és un referent a nivell de país, fruit del treball constant, la vocació de servei i l’esforç col·lectiu.
"La inauguració del monòlit esdevé, així, una peça commemorativa i un agraïment sincer a totes les persones que han passat pel Parc de Bombers d’Arbúcies al llarg dels seus 43 anys d’existència, així com un llegat simbòlic per a les generacions futures" remarca l'Ajuntament.
