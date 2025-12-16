Lloret de Mar estrena un nou sistema per a tràmits a Benestar i Família per evitar les cues
El OAC 360º Social està pensat per agilitzar les consultes i gestions sense haver d'accedir a les oficines
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha inaugurat els nous despatxos a peu de carrer de l'Àrea de Benestar i Família a la plaça Pere Torrent, al lateral de la Casa de Cultura. L'objectiu és facilitar l'accés a la ciutadania als serveis socials.
A la inauguració també s'ha presentat la nova gerent de Benestar i Família, Concepció Basté, i l'entrada en funcionament del nou servei OAC 360º Social que està pensat per agilitzar les consultes i gestions administratives relacionades amb l'àmbit social.
El regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, explica que “l’OAC 360º permetrà resoldre directament moltes consultes de tramitació, que conformen un gran gruix de les peticions i, en cas necessari, es derivarà una entrevista amb les nostres professionals”. I ha afegit que “aquesta nova eina ens treu burocràcia i ens permet oferir atenció molt més personalitzada”.
Les dues iniciatives s’emmarquen dins del projecte Lloret al teu Costat, que té com a finalitat millorar l’acompanyament ciutadà i fer que les gestions municipals siguin més properes i resolutives.
El model pren com a referent l’èxit de sistemes similars implantats en altres municipis, especialment aquells que incorporen canals digitals com a eina efectiva de comunicació i resolució de tràmits.
A Lloret, el servei OAC 360º Social posa a disposició de la ciutadania els següents canals directes de contacte per facilitar l’accés a la informació, un telèfon, un correu electrònic i un espai web.
L’alcalde, Adrià Lamelas, assenyala que “amb aquestes actuacions, l’Ajuntament de Lloret reafirma el seu compromís amb una administració humana i oberta a tothom”.
