Lloret ofereix aparcament gratuït per Nadal per impulsar el comerç

Des del 18 de desembre al 7 de gener els aparcaments municipals oferiran quatre hores diàries gratuïtes

Un dels aparcaments de Lloret de Mar.

Un dels aparcaments de Lloret de Mar. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ofereix durant les festes de Nadal hores d'aparcament gratuït als visitants per tal d'impulsar el comerç i reforçar l'activitat econòmica. A partir del 18 de desembre i fins el 7 de gener els aparcaments municipals del municipi oferiran quatre hores diàries gratuïtes.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “l’objectiu principal és dinamitzar el comerç de proximitat i la restauració, donant suport als establiments locals en un període de gran afluència i activitat, alhora que es fomenta que tant residents com visitants gaudeixin de l’oferta comercial, gastronòmica i cultural de Lloret de Mar”.

Aquesta acció s’emmarca dins del conjunt de mesures impulsades per l’Ajuntament per potenciar l’economia local durant les festes, contribuir a l’ambient nadalenc als carrers del municipi i facilitar la mobilitat urbana en unes dates especialment concorregudes.

Lloret de Mar disposa de 5 aparcaments municipals (Pere Torrent, Estació de Busos, Zona Esportiva “antiga plaça de braus”, Vila de Tossa i Costa Carbonell) amb més de 1.000 places de rotació.

