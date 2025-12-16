Lloret ofereix aparcament gratuït per Nadal per impulsar el comerç
Des del 18 de desembre al 7 de gener els aparcaments municipals oferiran quatre hores diàries gratuïtes
L’Ajuntament de Lloret de Mar ofereix durant les festes de Nadal hores d'aparcament gratuït als visitants per tal d'impulsar el comerç i reforçar l'activitat econòmica. A partir del 18 de desembre i fins el 7 de gener els aparcaments municipals del municipi oferiran quatre hores diàries gratuïtes.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “l’objectiu principal és dinamitzar el comerç de proximitat i la restauració, donant suport als establiments locals en un període de gran afluència i activitat, alhora que es fomenta que tant residents com visitants gaudeixin de l’oferta comercial, gastronòmica i cultural de Lloret de Mar”.
Aquesta acció s’emmarca dins del conjunt de mesures impulsades per l’Ajuntament per potenciar l’economia local durant les festes, contribuir a l’ambient nadalenc als carrers del municipi i facilitar la mobilitat urbana en unes dates especialment concorregudes.
Lloret de Mar disposa de 5 aparcaments municipals (Pere Torrent, Estació de Busos, Zona Esportiva “antiga plaça de braus”, Vila de Tossa i Costa Carbonell) amb més de 1.000 places de rotació.
