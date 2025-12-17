Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cremen dos vehicles a Sils i causen desperfectes a la porta i la finestra d'una casa

No s'han hagut de lamentar ferits

Els dos cotxes cremats a Sils.

Els dos cotxes cremats a Sils. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Sils

Els Bombers han intervingut aquest dimecres de matinada en l’incendi de dos vehicles al carrer Mallorquines de Sils.

El foc s’ha declarat cap a un quart de quatre de la matinada i ha obligat a mobilitzar diverses dotacions. En arribar al lloc dels fets, els efectius s’han trobat els dos vehicles completament en flames. Han aconseguit extingir l’incendi i han abalisat la zona, que ha quedat sota la custòdia de la Policia Local de Sils, també desplaçada fins al punt.

Pel que fa a les afectacions, a més dels dos vehicles, les flames han cremat el marc de fusta de la porta i la finestra d’un habitatge del costat . Tot i això, l’interior de la casa no ha patit danys i no s’han registrat ferits, asseguren des dels Bombers.

