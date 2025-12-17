Vidreres comprarà terrenys a la Sareb per construir habitatges
Les noves llars estan pensades per a joves, famílies i persones grans que no poden fer front als preus actuals del mercat
L’Ajuntament de Vidreres comprarà 8000 metres quadrats de terreny per destinar a la construcció d'habitatges. El govern adquirirà el sòl que és propietat de la Sareb.
Els nous habitatges, segons l'equip de govern "estan pensats per a persones que treballen, que volen tirar endavant un projecte de vida al poble, però que sovint es troben amb dificultats per accedir a un lloguer pel preu de mercat".
S'espera donar oportunitats a joves que es volen emancipar, que treballen, però que no poden assumir els preus de lloguer actuals: famílies que, davant l’augment de rendes, es veuen obligades a marxar del municipi o destinar una part desmesurada del seu sou a pagar l’habitatge; i a persones grans que volen viure en un entorn més accessible, amb serveis i suport compartit, i que prefereixen un bloc de pisos on puguin viure amb més companyia i seguretat.
Amb aquesta adquisició i els passos urbanístics que se’n deriven, l’Ajuntament remarca que es "reafirma el seu compromís amb les persones que lluiten per tirar endavant i que volen continuar vivint a Vidreres".
L’objectiu del consistori és garantir l’accés a un habitatge digne i assequible, fomentar l’arrelament i evitar que veïns del municipi hagin de marxar per motius econòmics.
