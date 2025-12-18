Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen un bloc de pisos de Tossa per un incendi al garatge

No hi ha hagut ferits i l’incendi ha afectat el cablejat elèctric i fustes del garatge

Un vehicle dels Bombers, en una foto d'arxiu.

Un vehicle dels Bombers, en una foto d'arxiu. / ACN

Eva Batlle

Eva Batlle

Tossa de Mar

Un incendi en un bloc de pisos de Tossa de Mar, aquest dimecres a la nit, va obligar a desallotjar l’edifici.

El succés es va produir en un bloc de cinc plantes del carrer Pola, on hi ha una vintena d’habitatges, i va mobilitzar set dotacions dels Bombers.

En arribar al lloc dels fets, els Bombers van trobar una desena de persones sortint al carrer i algunes més al replà de l’escala. Cap d’elles va resultar ferida.

El foc es va originar al pàrquing soterrat i va omplir de fum tota l’escala i alguns habitatges. Els Bombers van revisar i ventilar aquestes zones, així com alguns locals adjacents, sense que es registressin més afectacions.

No hi va haver ferits i l’incendi va afectar cablejat elèctric i algunes fustes del garatge. A més, els Bombers van avisar la companyia elèctrica perquè revisés un comptador per comprovar possibles danys, indica el cos d'emergències.

En aquest servei també es va mobilitzar la Policia Local de Tossa de Mar i el SEM.

