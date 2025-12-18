Un foc de xemeneia afecta l'altell d'una casa de Vilobí
El SEM ha atès les quatre persones residents a l’habitatge sense necessitat d’evacuació
Un incendi de xemeneia en una casa de Vilobí d’Onyar va obligar a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers aquest dimecres a la nit.
El succés es va produir poc després de dos quarts de deu del vespre al carrer Llevant, a la urbanització Can Terrer.
En arribar, els Bombers van comprovar que el foc de la xemeneia havia afectat l’altell d’un habitatge d’una sola planta. Les quatre persones residents van sortir de l’interior de la casa i van ser ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i això, segons van informar els Bombers, no va caldre evacuar ningú per inhalació de fum.
Els efectius van treballar en l’extinció de l’incendi i, cap a les onze de la nit, la temperatura ja havia baixat i es van iniciar les tasques de ventilació. Poc abans de dos quarts de dotze, l’habitatge ja estava completament ventilat i els residents van poder tornar a casa, segons van indicar fonts del cos d’emergències.
