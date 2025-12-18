Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El mercat solidari de Blanes recapta 7.548 euros en una edició amb rècord de participació

Els fons es destinaran a la Fundació Oncolliga Girona

El mercat solidari que es va celebrar a Blanes. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Blanes

El mercat solidari OncoMarket de Blanes ha tingut en la cinquena edició un rècord de participació. S'han recollit 7548 euros que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i familiars.

Els organitzadors han manifestat que s'han superat totes les expectatives i les donacions dels anys anteriors.

El mercat es va situar a la Casa del Poble des de la tarda del passat divendres, durant tot el dissabte i el matí del diumenge fins al migdia, quan va tancar les portes després d’una intensa activitat on la presència de públic va ser constant.

Els voluntaris de l'entitat s'encarreguen de tota la logística amb la rebuda, classificació i distribució de la roba i complements. També atenen tot el públic, ajudant a escollir i trobar la peça que més li esqueia.

La totalitat de la recaptació procedent dels donatius anirà destinada a la Fundació Oncolliga Girona, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus familiars.

L’entitat ofereix suport emocional, acompanyament i espais de companyia i respir familiar per a les persones afectades.

