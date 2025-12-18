La Policia de Blanes engega una campanya sobre l’ús dels patinets elèctrics
El primer control es va portar a terme ahir a la sortida de l’Institut Serrallarga
La Policia Local de Blanes ha iniciat aquesta setmana una Campanya Informativa sobre els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), especialment els patinets elèctrics, que s’allargarà fins al 30 de desembre.
L’acció combina la difusió informativa amb controls a diversos punts del municipi, amb un doble objectiu: vetllar pel compliment de la normativa vigent i informar dels canvis legals que entraran en vigor el pròxim 2 de gener de 2026.
El primer control es va portar a terme ahir a la sortida de l’Institut Serrallarga, un dels centres de secundària on molts alumnes utilitzen el patinet per desplaçar-se. La iniciativa va comptar amb la presència de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i del tinent d’alcalde de Mobilitat, Jaume Frigola, acompanyats de comandaments i agents de la Policia Local.
Paral·lelament als controls aleatoris, la campanya inclou la difusió d’un cartell informatiu amb les principals normes d’ús dels VMP. Aquest material s’ha distribuït especialment als centres educatius i també s’ha incorporat a les sessions del Pla Educatiu de Mobilitat Segura que imparteixen agents de la Policia Local a les escoles.
Assegurança obligatòria
La principal novetat normativa és l’obligatorietat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a tots els VMP a partir del 2 de gener de 2026, tal com estableix la nova normativa estatal. L’objectiu és garantir la cobertura dels possibles danys a tercers en cas d’accident, sense excepcions.
La Policia Local recorda també les normes bàsiques d’ús dels VMP: només pot circular-hi una persona; tot i que el casc no és obligatori, se’n recomana l’ús; està prohibit circular per voreres, zones de vianants, passos de vianants, travesseres i vies interurbanes; cal respectar semàfors i senyalització com qualsevol altre vehicle; no es poden utilitzar auriculars ni telèfons mòbils; la velocitat màxima és de 25 km/h; és obligatori disposar de llums davanteres i posteriors, així com elements reflectants de nit; i està prohibit conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, amb tolerància zero per als menors d’edat.
Finalment, es recorda que els VMP adquirits a partir del 22 de gener de 2024 han de disposar obligatòriament del corresponent certificat de circulació. Amb aquesta campanya, el consistori vol fomentar un ús responsable i segur d’aquests vehicles, cada cop més presents als carrers de Blanes.
