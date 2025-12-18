Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reforma integral a Lloret de Mar del carrer Verge de Loreto

L'Ajuntament renovarà els paviments amb una plataforma única, les xarxes de serveis i se soterraà el cablejat aeri

Els treballs al carrer Verge de Loreto. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

L'Ajuntament de Lloret de Mar porta a terme una renovació integral del carrer Verge de Loreto entre els carrers Josep Lluhí i Rector Felip i Gibert. El pressupost és de 196.247 euros.

Els treballs suposaran la renovació dels paviments amb una plataforma única i també es renovaran les xarxes de serveis i se soterrarà el cablejat aeri. A més, al carrer Felip i Gibert es renovarà la canonada d'aigua (45.665 euros).

Es calcula que la durada dels treballs serà de quatre mesos. Mentre durin les obres, es produiran diverses afectacions de trànsit. Es tallarà el carrer Verge de Loreto entre els carrers Josep Lluhí i Felip Gibert. A més, les cantonades de Josep Lluhí i Felip Gibert es tallaran durant algun període de les obres. També, al carrer Felip Gibert, entre Verge de Loreto i l’Avinguda Vila de Blanes, es produiran talls a partir del 2026 per la renovació de la canonada d’aigua.

El dispositiu de pacificació en les entrades i sortides escolars, se situarà a la cruïlla amb de Rector Felip i Gibert amb el carrer Sant Roc.

