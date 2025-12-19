Blanes aprova un pressupost de 62,7 milions amb 9,5 en inversions
La campanya d'asfaltat amb dos milions d'euros i la nova comissaria de la Policia Local amb 1,3 milions, els projectes més destacats
L'Ajuntament de Blanes ha aprovat un pressupost per al 2026 de 62.759.993,94 euros amb 9.525.755,76 euros en inversions. El pressupost creix en un 3,6% respecte al 2025. Dos dels projectes destacats són la campanya d'asfaltatge amb dos milions d'euros i la nova comissaria de la Policia Local amb 1,3 milions en inversió. Els comptes es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, JxB, Grup Blanes i Blanes Sí) i amb l’abstenció de la CUP, que per primera vegada en aquest mandat no ha votat en contra després que s’hagin acceptat diverses de les seves propostes. La resta de grups municipals hi han votat en contra.
Algunes de les inversions més importants:
- La reforma del carrer Racó d'en Portas (700.000 euros)
- Primera fase de la reurbanització del carrer Plantera i la plaça Badajoz (550.000 euros)
- Canvi de gespa del camp de futbol (311.000 euros)
- Reparació de l'aparcament soterrat de la Cala Sant Francesc (250.000 euros)
- La campanya d'asfaltatge (2.000.000 d'euros)
- La construcció de la comissaria de la Policia Local (1.300.000 euros)
Pel que fa a les despeses, el capítol de despesa corrent i serveis ascendeix a 24,14 milions d’euros, el 38,47% del total, mentre que el capítol de personal arriba als 23,3 milions, un 37,12%. En aquest àmbit destaca l’increment del 6,7% en neteja i residus, així com l’augment del 12,2% en la partida de Serveis Socials. També s’incorpora una nova despesa de 415.000 euros per a l’externalització del servei de socorrisme.
Increments salarials
El pressupost de personal augmenta un 3,6% respecte al 2025, principalment per la previsió d’un increment salarial del 2,5% i per les noves incorporacions. A més, es preveu la promoció interna de fins a deu places d’auxiliars administratius.
El tinent d’alcalde d’Hisenda, Quique Pérez, va destacar l’“intens treball” dut a terme per elaborar els comptes, una idea que també va remarcar l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, posant en valor la coordinació entre les àrees municipals i el diàleg mantingut amb els grups polítics.
En el mateix ple també es van aprovar altres punts destacats, com l’adhesió a la Central de Compres de la Diputació de Girona, la declaració d’arbres i arbredes d’interès local amb la creació d’un catàleg municipal, l’increment retributiu del 2,5% al personal municipal i la modificació del POUM per adaptar-lo al Pla Director Urbanístic del litoral gironí.
