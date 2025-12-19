Un dispositiu contra la multireincidència a Sant Hilari acaba amb 29 identificats i nou denúncies
L’operatiu Kanpai liderat pels Mossos d’Esquadra es va fer en dos bars i va comptar també amb la participació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local.
Un dispositiu Kanpai realitzat aquest dijous en dos bars del centre de Sant Hilari Sacalm va acabar amb 29 persones identificades i nou denúncies.
L’operatiu, que va començar al vespre i es va allargar fins a les nou de la nit, va comptar amb la participació dels Mossos d’Esquadra, amb efectius de Seguretat Ciutadana, ARRO i Policia Administrativa, així com de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Sant Hilari de Sacalm, dins del pla contra la multireincidència.
Durant l’actuació, van identificar 29 persones, algunes de les quals amb múltiples antecedents. També nou denúncies, en concret, els agents van aixecar quatre denúncies administratives en el marc de la Llei de Seguretat Ciutadana per tinença de drogues, possessió d’armes blanques i combinacions d’ambdues, mentre que la Guàrdia Civil va intervenir i va aixecar dues actes en qüestions fiscals i la Policia Nacional va citar sis persones per irregularitats amb la llei d'estrangeria.
A més, la inspecció de la Policia Administrativa (URPA) dels Mossos va detectar irregularitats en els locals. En un dels barsvan aixecar dues actes per qüestions relacionades amb les màquines escurabutxaques i manca documentació, i per tenir cartells informatius inexistents, la sortida d’emergència bloquejada i cablejat a la vista. Mentre que a l'altre local, van aixecar una acta per la manca de fulls de reclamacions i documentació laboral incompleta, ja que no van poder acreditar que tinguessin alguns dels treballadors amb contracte, aspecte que s’hauran de verificar amb Inspecció de Treball, confirmen els Mossos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents