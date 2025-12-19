Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un dispositiu contra la multireincidència a Sant Hilari acaba amb 29 identificats i nou denúncies

L’operatiu Kanpai liderat pels Mossos d’Esquadra es va fer en dos bars i va comptar també amb la participació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local.

Sirenes de diversos vehicles de policia

Sirenes de diversos vehicles de policia / Pixabay

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Hilari Sacalm

Un dispositiu Kanpai realitzat aquest dijous en dos bars del centre de Sant Hilari Sacalm va acabar amb 29 persones identificades i nou denúncies.

L’operatiu, que va començar al vespre i es va allargar fins a les nou de la nit, va comptar amb la participació dels Mossos d’Esquadra, amb efectius de Seguretat Ciutadana, ARRO i Policia Administrativa, així com de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Sant Hilari de Sacalm, dins del pla contra la multireincidència.

Durant l’actuació, van identificar 29 persones, algunes de les quals amb múltiples antecedents. També nou denúncies, en concret, els agents van aixecar quatre denúncies administratives en el marc de la Llei de Seguretat Ciutadana per tinença de drogues, possessió d’armes blanques i combinacions d’ambdues, mentre que la Guàrdia Civil va intervenir i va aixecar dues actes en qüestions fiscals i la Policia Nacional va citar sis persones per irregularitats amb la llei d'estrangeria.

A més, la inspecció de la Policia Administrativa (URPA) dels Mossos va detectar irregularitats en els locals. En un dels barsvan aixecar dues actes per qüestions relacionades amb les màquines escurabutxaques i manca documentació, i per tenir cartells informatius inexistents, la sortida d’emergència bloquejada i cablejat a la vista. Mentre que a l'altre local, van aixecar una acta per la manca de fulls de reclamacions i documentació laboral incompleta, ja que no van poder acreditar que tinguessin alguns dels treballadors amb contracte, aspecte que s’hauran de verificar amb Inspecció de Treball, confirmen els Mossos.

