ERC denuncia que l'ajuntament de Blanes ha dipositat 10 milions d'euros a un banc vinculat a l'exregidor d'Hisenda Jordi Calvet
L'exregidor, que estudia emprendre accions legals, defensa que és una contractació habitual durant la qual els tècnics municipals han buscat la millor oferta per part dels bancs i que s'ha fet quan ell ja no era regidor
El govern municipal ha manifestat que estan convençuts de la legalitat, però davant la denuncia revisaran l'expedient
El regidor d'ERC a Blanes, Àngel Canosa, ha denunciat i qüestionat públicament que l'Ajuntament hagi dipositat deu milions d'euros a un banc vinculat a l'exregidor d'Hisenda, Jordi Calvet. Canosa ho va posar sobre la taula al ple ahir al vespre i ho ha fet públic perquè considera que l'actuació "no és gens neta i gens clara". Demana anular-ho, primer perquè creu que els diners s'han d'invertir i en segon lloc perquè considera poc "ètic" el banc escollit. Per part del govern,fonts municipals han manifestat que de moment no faran declaracions perquè entenen que han actuat dins la legalitat, però davant la denúncia revisaran l'expedient.
L'exregidor d'Hisenda Jordi Calvet (va deixar el càrrec a finals d'agost per motius laborals) ha manifestat que, en primer lloc, s'ha realizat quan ell ja no era regidor. D'altra banda, constata que és un procés habitual quan es formalitza una operació amb una entitat bancària donant la possibilitat a les entitats de fer les ofertes i buscant la millor per a l'Ajuntament. Considera que el regidor d'ERC n'és coneixedor i que es tracta només d'"insinuar" per fer mal. Calvet estudia emprendre accions legals.
El regidor Àngel Canosa, explica que des del seu grup, en canvi, creuen que "els diners haurien d'estar invertits en el benestar del poble" i no en un dipòsit. Però a més, diu que "la gota que ha fet vessar el vas" és que la imposició "es faci a un banc determinat que és l'entitat on treballa el que havia estat regidor d'Hisenda fins fa quatre mesos". Aclareix que "no ho hem qualificat en cap moment de tràfic d'influència ni res per l'estil", però ho considera un tema "ètic" per "haver convidat una entitat que no havia treballat mai amb l'ajuntament". Volen que es reconsideri i s'anuli. I demanaran tot l'expedient.
Es tracta d'una entitat bancària estrangera amb seu a aquí on treballa l’exregidor d’Hisenda.
Canosa ho va exposar al ple d'ahir al vespre on es va donar compte de dos decrets signats el 17 de novembre pel regidor d’Hisenda. En un dels decrets s'estableix l’obertura de dos comptes de 5 milions d’euros cadascun, i l’altre detalla les persones habilitades que són l’alcalde i el regidor d’Hisenda, la interventora i la viceinterventora, la tresorera i un funcionari d’Hisenda.
Jordi Calvet deixa clar que no té res a veure amb la contractació. "Es tracta d'un procés que ha tingut concurrència pública i transparència, on els tècnics de tresoreria contacten amb diferents entitats per demanar preu, i hi ha una resolució de tresoreria" i que hauria suposat per al consitori obtenir una oferta avantatjosa. També constata que ERC "són coneixedors del procés" i per això i perquè considera que "són coses que no es poden insinuar, tot té un límit" estudia emprendre les accions legals.
A la resolució per Decret d'Alcaldia amb data 17 de desembre a la que ha tingut accés Diari de Girona figura l'oferta de vuit bancs o caixes d'estalvi i la resolució a favor de la millor oferta del dipòsit de deu milions d'euros per un termini de 12 mesos a un tipus d'interès del 2,55%. La següent més avantatjosa se situa en un 2,11%.
El govern municipal ha preferit de moment no fer declaracions i han manifestat únicament que estan convençuts de la legalitat, però que davant la denuncia d'ERC els tècnis revisaran l'expedient.
