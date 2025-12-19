L'hospital de Blanes reforça el servei de voluntariat
Els projectes impulsats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva són translacionals, fet que permet aplicar els resultats obtinguts directament en la millora de la qualitat de vida de la població
L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH) s’ha transformat, aquest 2025, en la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva – AVAH amb l’objectiu de dotar la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat que gestiona l'hospital de Blanes, de recursos econòmics estables que permetin desenvolupar projectes de recerca i innovació a llarg termini.
La Corporació impulsa de manera continuada projectes d’innovació i recerca gràcies a la implicació de professionals amb una elevada motivació per aquest àmbit. Moltes d’aquestes iniciatives, però, requereixen eines específiques de gestió i captació de finançament que no poden assumir-se directament des d’una institució sanitària pública, però sí a través d’una fundació vinculada.
En aquest sentit, la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva – AVAH permet donar cobertura gestora als projectes, facilitar l’accés a recursos econòmics complementaris als fons competitius i canalitzar accions de mecenatge al territori, promovent la implicació de la comunitat.
Els projectes de recerca impulsats per la Corporació tenen un marcat caràcter translacional, fet que permet aplicar els resultats obtinguts directament en la millora de la qualitat de vida de la població. A més, l’arrelament territorial de l’antiga associació facilita apropar aquests resultats a la ciutadania i reforçar el vincle entre el sistema sanitari i la comunitat.
Els orígens de l’AVAH i la seva transformació en Fundació
La Fundació neix a partir de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH), creada l’any 1996 i hereva de la tradició del voluntariat de l’hospital de Calella, iniciada a la dècada dels seixanta. Al llarg de gairebé tres dècades, l’entitat ha col·laborat estretament amb l’Hospital Sant Jaume i, posteriorment, amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, impulsant programes de voluntariat i donant resposta a necessitats socials vinculades a la salut a l’Alt Maresme i la Selva Marítima.
La decisió de transformar l’associació en fundació es va prendre a l’assemblea del 19 de desembre de 2024, amb tres objectius principals: consolidar i ampliar els programes de voluntariat existents, professionalitzar la gestió de l’entitat i obrir un nou àmbit de suport econòmic als projectes de recerca i innovació de la Corporació.
La Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva – AVAH està governada per un patronat, integrat per persones vinculades al territori i al projecte, que exerceixen el seu càrrec sense percebre cap retribució. El patronat està presidit per Josep Puig, Ramon Cunillera com a vicepresident i Judith Pedemonte com a tresorera. Completen l’òrgan de govern Marc Buch, Rosa Maria Tarré, Alberto Zamora, Joaquim Marès, Valentí Camps i Carme Puig, com a vocals.
