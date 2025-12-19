Vidreres aprova una nova ordenança per regular els habitatges d'ús turístic
L'Ajuntament explica que l'objectiu és "garantir l'equilibri entre l'ús residencial i l'activitat turística"
L'Ajuntament de Vidreres ha aprovat una nova ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic amb l'objectiu de "garantir l'equilibri entre l'ús residencial i l'activitat turística, reforçar la convivència ciutadana i protegir el dret al descans i a l'habitatge". Des de l'Ajuntament expliquen que la normativa respon al creixement sostingut d'aquest tipus d'allotjaments al municipi i a la necessitat de dotar-se d'un marc regulador propi que permeti ordenar-ne la implantació i assegurar-ne un funcionament responsable.
La nova ordenança estableix que qualsevol habitatge d'ús turístic haurà de presentar una declaració responsable prèvia mitjançant la Finestreta Única Empresarial, i haurà d'acreditar la cèdula d'habitabilitat, la compatibilitat urbanística i una assegurança de responsabilitat civil mínima de 150.000 euros. A més, tots els habitatges s'inscriuran en un registre municipal específic, que serà públic i consultable a través de la seu electrònica.
També obliga a instal·lar un rètol identificatiu visible des de l'exterior amb el número d'inscripció i un telèfon de contacte operatiu les 24 hores del dia, que facilitarà l'Ajuntament de Vidreres previ pagament de la taxa corresponent. Les persones usuàries hauran de rebre un document amb les normes bàsiques de convivència i la prohibició de festes o activitats incíviques.
En cas que Vidreres sigui considerat municipi amb alta pressió residencial, la normativa incorpora limitacions específiques per protegir el parc d'habitatge. Entre elles, destaca que cada propietari només podrà disposar de dues llicències d'habitatge d'ús turístic i que els grans tenidors només podran destinar a aquesta activitat un màxim del 10% dels seus habitatges al municipi. A més, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de delimitar zones on es pugui restringir o prohibir l'activitat per motius d'interès general. El sistema d'inspecció i control també es reforça amb una inspecció inicial obligatòria i inspeccions periòdiques o extraordinàries en cas d'incidències. El règim sancionador preveu multes que poden arribar als 30.000 euros en les infraccions molt greus i contempla la clausura temporal o definitiva de l'activitat quan calgui.
L'ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació oficial i els habitatges d'ús turístic ja existents disposaran d'un termini de sis mesos per adaptar-se als nous requisits.
