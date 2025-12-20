Blanes inaugura la II Fira EnNadala’t amb una encesa de llums i una xocolatada popular
Ubicada l’esplanada del costat de l’antic pavelló, inclou una fira d’atraccions, food trucks i 30 activitats
La segona edició de la Fira EnNadala’t de Blanes s’ha inaugurat aquest cap de setmana amb una encesa de llums i una xocolatada popular. La proposta, que es podrà visitar fins al diumenge 4 de gener, s’ha instal·lat a l’esplanada situada al costat de l’antic pavelló d’esports, on es concentra tota l’activitat.
L’acte inaugural es va fer aquest divendres a la tarda també va comptar amb un concert a l’escenari del recinte. A la inauguració hi van assistir representants del govern municipal.
La fira inclou una fira d’atraccions, food trucks i un escenari amb activitats programades, principalment adreçades a públic infantil i familiar. En total s’han previst 30 activitats, L’horari habitual és, entre setmana, d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 20 h. Els caps de setmana i festius obre de manera ininterrompuda d’11 h a 22 h. El recinte romandrà tancat tot el dia el 24 de desembre, i el 25 de desembre i l’1 de gener només obrirà a la tarda.
Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, els tiquets de les atraccions tenen un cost de 3 euros per viatge. Al recinte també hi ha una bústia per a la recollida de cartes dels infants adreçades als Reis d’Orient.
Entre les activitats hi ha una festa de Cap d’Any Infantil prevista per a la tarda del 31 de desembre. La programació es tancarà amb la visita dels Reis que recolliran cartes els dies 2, 3 i 4 de gener, respectivament, a les 11.30 h.
