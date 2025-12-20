Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes inaugura la II Fira EnNadala’t amb una encesa de llums i una xocolatada popular

Ubicada l’esplanada del costat de l’antic pavelló, inclou una fira d’atraccions, food trucks i 30 activitats

Blanes inaugura la II Fira EnNadala’t.

Blanes inaugura la II Fira EnNadala't.

Redacció

Redacció

Blanes

La segona edició de la Fira EnNadala’t de Blanes s’ha inaugurat aquest cap de setmana amb una encesa de llums i una xocolatada popular. La proposta, que es podrà visitar fins al diumenge 4 de gener, s’ha instal·lat a l’esplanada situada al costat de l’antic pavelló d’esports, on es concentra tota l’activitat.

Concert a la II Fira EnNadala’t de Blanes.

Concert a la II Fira EnNadala't de Blanes.

L’acte inaugural es va fer aquest divendres a la tarda també va comptar amb un concert a l’escenari del recinte. A la inauguració hi van assistir representants del govern municipal.

La fira inclou una fira d’atraccions, food trucks i un escenari amb activitats programades, principalment adreçades a públic infantil i familiar. En total s’han previst 30 activitats, L’horari habitual és, entre setmana, d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 20 h. Els caps de setmana i festius obre de manera ininterrompuda d’11 h a 22 h. El recinte romandrà tancat tot el dia el 24 de desembre, i el 25 de desembre i l’1 de gener només obrirà a la tarda.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, servint xocolata a la fira.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, servint xocolata a la fira.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, els tiquets de les atraccions tenen un cost de 3 euros per viatge. Al recinte també hi ha una bústia per a la recollida de cartes dels infants adreçades als Reis d’Orient.

Entre les activitats hi ha una festa de Cap d’Any Infantil prevista per a la tarda del 31 de desembre. La programació es tancarà amb la visita dels Reis que recolliran cartes els dies 2, 3 i 4 de gener, respectivament, a les 11.30 h.

