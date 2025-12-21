Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
La resolució anul·la una sanció del 2023, però el govern municipal descarta una devolució generalitzada
El Jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha anul·lat una multa imposada l’estiu del 2023 per un dels radars instal·lats a la carretera C-63, a Vidreres, i ha ordenat retornar els diners al conductor sancionat. La resolució, dictada el 16 de setembre del 2025, dona la raó a l’afectat, sancionat amb 400 euros i la retirada de quatre punts del carnet, i obliga l’administració a retornar l’import amb interessos i a recuperar els punts detrets.
La sentència resol un recurs presentat contra una sanció tramitada pel Consell Comarcal de la Selva, en un expedient iniciat per l’Ajuntament de Vidreres. Durant el procediment judicial, l’administració demandada es va «aplanar», és a dir, va admetre les pretensions del recurrent i va reconèixer que la sanció no s’havia imposat correctament, fet que va portar el jutge a estimar íntegrament el recurs sense entrar al fons del debat competencial. Segons l’advocada del conductor, Mònica Cano, l’administració «no va voler ni discutir el fons del cas i va assumir que la sanció estava mal imposada». Cano explica que el radar es va instal·lar «en una via interurbana, de titularitat de la Generalitat, on l’Ajuntament no tenia competència sancionadora», i recorda que en aquests casos la competència correspon al Servei Català del Trànsit.
«S’haurien d’haver anul·lat d’ofici»
El 15 de setembre del 2023, l’Ajuntament de Vidreres va dictar un decret d’alcaldia que suspenia el funcionament del radar situat al punt quilomètric 12,8 de la C-63, i posteriorment el dispositiu i la càmera de videovigilància van ser retirats. «Malgrat aquesta suspensió, no es van deixar sense efecte les multes imposades fins aquell moment», explica Cano, que defensa que aquestes sancions «s’haurien d’haver anul·lat d’ofici». El cas resolt pels jutjats correspon a una denúncia formulada el 18 d’agost del 2023, en ple període d’activitat del radar. Segons l’advocada, quan es va presentar la demanda, l’administració «va admetre directament que el que s’havia fet no era correcte» i va acceptar l’anul·lació de la sanció.
Pel que fa a la devolució dels diners, Cano explica que, tot i que la gestió dels expedients es fa per delegació a través del Consell Comarcal de la Selva, la titularitat de la competència sancionadora és de l’Ajuntament de Vidreres. «Els diners de les sancions tenen com a destinatari final l’Ajuntament, encara que la tramitació administrativa la faci el Consell Comarcal», assenyala, motiu pel qual la demanda es va dirigir contra tots dos ens.
Un dels punts clau del cas és la situació dels conductors que ja han pagat la multa. Segons Cano, aquells que van abonar la sanció amb la reducció del 50% disposaven d’un termini de dos mesos des del pagament per acudir a la via judicial. «Un cop es paga amb reducció, la via administrativa queda tancada i només queda oberta la via contenciosa durant dos mesos», explica. Passat aquest termini, ja no és possible presentar recurs als jutjats, fet que, segons l’advocada, ha fet que «molta gent no hagi reclamat, perquè no compensa iniciar un procediment judicial per una multa de 200 euros». Segons va exposar el consistori l'any 2023, entre el 21 de juliol i el 15 de setembre, 900.000 vehicles van transitar per davant dels radars. D’aquests, un 0,5% van ser sancionats, una xifra que equivaldria a 4.500 vehicles multats, va indicar aleshores el batlle, Jordi Camps.
Des de l’Ajuntament de Vidreres, l’alcalde Jordi Camps assegura que el consistori no té constància formal de la sentència. Així mateix, Camps remarca que la resolució judicial «fa referència a un cas concret» i defensa que «cada sanció s’ha d’analitzar de manera individual». Segons l’alcalde, el fet que un jutjat hagi anul·lat una multa «no implica que totes les sancions s’hagin de retornar».
Camps subratlla també que la competència sancionadora correspon al Consell Comarcal de la Selva, «que és l’ens encarregat de tramitar els expedients i gestionar el cobrament de les multes». El govern municipal descarta, ara per ara, una devolució generalitzada de les sancions imposades durant l’estiu del 2023, tot i que la sentència torna a posar sobre la taula els dubtes sobre la legalitat d’aquelles multes i deixa en una situació d’incertesa els conductors que ja són fora de termini per reclamar.
