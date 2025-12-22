La Fira de Sant Tomàs, amb 500 anys d'història, omple Blanes
Una setantena de parades van ocupar mig quilòmetre de carrers al centre oferint tota mena de productes
El nucli històric de Blanes celebra la Fira de Sant Tomàs, l'esdeveniment més antic del municipi que es remunta al segle XVI. 70 parades ocupaven gairebé mig quilòmetre del centre i el fet de coïncidir en diumenge va portar milers de visitants.
La fira, que se celebra cada any coincidint amb el 21 de desembre —sigui laborable o festiu—, és considerada el preludi de les festes nadalenques.
Els visitants hi van poder trobar una àmplia oferta d’articles d’artesania, productes gastronòmics —com formatges, mel, embotits o cervesa artesanal—, decoració, roba i complements, sabons i espelmes aromàtiques, llibres, minerals, herbes, productes nadalencs, joguines i regals.
També va comptar amb la presència de diverses entitats i associacions locals. Entre d’altres, hi van participar els Bombers de la Generalitat del parc de Lloret de Mar, la Colla Gegantera de Blanes, les AMPA dels instituts Serrallarga i Sa Palomera, l’Associació Catalunya Contra el Càncer de Blanes, Sa Gatonera, l’Associació Birrassana, l’Associació Amics de la Cultura Japonesa, l’AMPA de l’Institut-Escola Mossèn Joan Batlle, Sostre i Dignitat i l’Associació AGO, dedicada a la síndrome de l’Argonauta.
Una tradició amb més de cinc segles de vida
La Fira de Sant Tomàs és una de les tradicions nadalenques més genuïnes de Blanes. Al llarg dels segles ha rebut diferents denominacions, com ara la popular Fira de les Pilotes, nom amb què era coneguda fa dècades, quan infants i joves jugaven amb pilotes lligades a una goma elàstica que es venien a les parades.
La celebració coincideix amb el solstici d’hivern i amb la festivitat de Sant Tomàs, una data que antigament donava nom a nombroses fires arreu de Catalunya. Des de fa més de 500 anys, Blanes ha mantingut viu aquest costum, que antigament atreia visitants de poblacions veïnes com Tossa, Lloret, Malgrat, Tordera o Sant Pol. La seva importància queda reflectida fins i tot en el costumari popular, amb dites com: “Per Sant Tomàs, la mossa fira el bordegàs”, encara recordada per la gent gran.
Dispositiu especial de trànsit i seguretat
Amb motiu de la fira, la Policia Local de Blanes va desplegar un dispositiu especial per garantir la seguretat i la mobilitat. Durant tota la jornada, el centre del municipi es va convertir en una gran illa de vianants, amb el tall del trànsit al carrer Ample i al carrer Roig i Jalpí.
Pel que fa al transport públic, els autobusos no van poder accedir ni pel carrer Ample ni per la plaça d’Espanya, de manera que el servei es va limitar fins a la plaça Catalunya, des d’on retornava pel mateix itinerari. L’accés al carrer Raval Nord es va fer pel carrer Salut i la travessera del Raval. Tot el dispositiu va permetre que la fira es desenvolupés amb normalitat i en un ambient de tranquil·litat.
