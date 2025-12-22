Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desallotjament
David Ortega ha demanat frenar l'expedient iniciat per l'anterior equip que afecta famílies en risc d'exclusió que estan en pisos de protecció oficial
El regidor de la CUP de Santa Coloma de Farners, David Ortega, ha abandonat el govern (Independents, ERC i CUP) perquè no s'ha aturat el procés de desallotjament iniciat per l'anterior govern (Junts, PSC) de diverses famílies que ocupen uns pisos de protecció oficial.
Es tracta d'uns habitatges gestionats per l'Ajuntament que actualment es troben en situació d'irregularitat administrativa després que els contractes de cessió per dos anys haguessin expirat i l'Ajuntament va començar el procés, en l'anterior govern, per retornar els pisos a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que és la propietària dels immobles.
La CUP i ERC van presentar una moció per reprovar l'alcaldessa per promoure el desallotjament i denegar la renovació dels contractes que afecten 16 persones, entre elles deu menors d'edat. Els contractes van expirar i no hi havia alternativa residencial proposada pel consistori. Es va aprovar amb els vots de la CUP, ERC i l'abstenció d'Independents de la Selva. Tots tres avui al govern després de la moció de censura.
Ara el regidor comunica la renúncia a les competències d'Urbanisme i Habitatge i abandona el govern perquè "no vull formar part d'un govern que promou el desallotjament judicial de famílies en risc d'exclusió social allotjades en pisos de l'Agència catalana de l'habitatge gestionats per l'Ajuntament".
Ortega manifesta en una carta feta pública que ha reclamat "repetidament" a l'alcalde Pep Prat (Independents de la Selva) que ordeni a l'advocat i procurador contractats per l'Ajuntament que facin les actuacions necessàries als jutjats per "revocar i deixar sense efecte els processos". Diu que no ha rebut fins ara resposta i no s'ha donat cap ordre en aquest sentit.
Ortega deixa clar que el que està reclamant és que es compleixi l'acord de ple del 27 de gener que va ser aprovat amb el vot afirmatiu o abstenció dels tres grups que avui formen el govern exigint la revocació dels processos de desallotjament i la renovació dels contractes de lloguer a les famílies.
Per tant, entén que si l'alcalde no respon, "està d'acord amb aquests desallotjaments" i considera que no "entén la urgència de la meva petició" i "com n'és de crítica la meva continuïtat al govern".
Ortega manifesta que li ha exposat la situació i arribat aquest punt renuncia a formar del govern i demanarà al seu grup que el rellevi de les funcions al ple. Mentrestant passarà a no adscrit.
