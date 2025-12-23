Estudiants de vuit països participen a un projecte educatiu a Blanes
El Projecte Rossinyol és una iniciativa de mentoria universitària per afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes nouvinguts
Alumnes d'Ucraïna, Bolívia, Marroc, Colòmbia, Cuba, Moldàvia, Jordània i Rússia participen a Blanes en el 17è Projecte Rossinyol, una iniciativa educativa de mentoria universitària que té com a objectiu afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes nouvinguts. Els 26 participants van ser rebuts dijous a la tarda en un acte a l'Ajuntament.
Durant els pròxims mesos compartiran experiències educatives, lúdiques i culturals.
Els alumnes mentorats cursen estudis a les escoles Carles Faust, Quatre Vents, Joaquim Ruyra i Napoleó Soliva, i provenen de famílies originàries de diversos països d’Europa, Àfrica i Amèrica Llatina, com ara Ucraïna, Bolívia, el Marroc, Colòmbia, Cuba, Moldàvia, Jordània i Rússia. Pel que fa als mentors, són estudiants de la Universitat de Girona que cursen diferents especialitats, com Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Pedagogia, Biologia, Dret, Química o Enginyeria Elèctrica i Electrònica.
L’emparellament s’ha fet tenint en compte criteris d’afinitat i idoneïtat per afavorir la comunicació i el vincle entre les parelles. Molts dels estudiants universitaris participen en el projecte tant per la seva vinculació amb els estudis com per l’enriquiment personal que comporta l’experiència.
Mentors i mentorats es van conèixer mitjançant un joc de trencaclosques al primer acte de contacte. La jornada va concloure amb una fotografia de grup, l’intercanvi de contactes i un berenar de germanor.
El Projecte Rossinyol, impulsat per la Universitat de Girona amb la col·laboració de diversos ajuntaments, forma part d’una xarxa internacional d’universitats europees basada en la mentoria educativa. El seu origen es remunta al projecte Perach, creat a Israel als anys setanta, i té com a finalitat accelerar la integració dels infants nouvinguts i sensibilitzar sobre la igualtat i la inclusió social.
En aquesta edició, el projecte ha incorporat un canvi organitzatiu, ja que la coordinació ha passat del Departament de Nova Ciutadania i Solidaritat al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Blanes.
L’acte va estar encapçalat per la tinenta d’alcalde d’Educació, Glòria Agudo, acompanyada de Núria Mestres, tècnica en mentoria del Projecte Rossinyol a la Universitat de Girona. També hi van assistir el tècnic d’Educació, Enric Rodríguez, responsables dels centres educatius i familiars dels alumnes participants.
Blanes, amb un percentatge significatiu de població d’origen estranger, continua sent un dels municipis de referència a la demarcació gironina per al desenvolupament d’aquesta iniciativa.
