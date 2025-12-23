L'hospital de Blanes modernitza el servei de radiologia
També avança en la humanització dels espais per reforçar la qualitat assistencial i l’experiència del pacient
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un pas endavant en la modernització del Servei de Radiologia als hospitals de Blanes i Calella, amb la incorporació de tecnologia d’última generació i actuacions orientades a humanitzar els espais assistencials i millorar l’experiència de les persones usuàries.
Les obres de reforma del Servei de Radiologia de l’hospital de Blanes, que ja han finalitzat, han anat acompanyades d’una reforma de l’espai i d’una important actualització tecnològica. El centre disposa ara de dues noves sales de radiologia convencional digital i d’un mamògraf de darrera generació, fet que permet millorar la qualitat diagnòstica i l’eficiència del servei. Aquesta actuació ha suposat una inversió total de prop de 800.000 euros. D’aquest import, uns 307.000 euros s’han finançat a través del programa PERT de suport a la renovació tecnològica del Servei Català de la Salut, mentre que la reforma dels espais ha estat assumida íntegrament per la Corporació.
Mitjançant el PERT, l’hospital de Calella també ha renovat part del seu equipament radiològic amb la incorporació de dues sales de radiologia convencional digital i un nou mamògraf d’última generació, amb una inversió equivalent a la realitzada a Blanes en l’àmbit tecnològic (prop de 800.000 euros, dels quals 307.000 euros finançats a través del PERT).
L’hospital de Calella disposa, a més, de mamografia amb tomosíntesi i amb contrast, una tecnologia avançada que permet detectar lesions que no són visibles amb altres tècniques i que situa el centre entre els pocs hospitals que ofereixen aquest tipus de proves. Aquesta millora ha permès evitar derivacions a altres hospitals per a la realització de biòpsies guiades per ressonància magnètica, fet que contribueix a millorar la comoditat i l’accessibilitat per a les pacients.
En aquest mateix àmbit, el centre ha incorporat biòpsies assistides per buit, una tècnica mínimament invasiva que, en molts casos, evita la necessitat de realitzar biòpsies quirúrgiques amb anestèsia. Aquesta innovació aporta més confort a les pacients i més precisió diagnòstica.
Humanització dels espais
Paral·lelament a la modernització tecnològica, la Corporació ha impulsat actuacions d’humanització dels espais amb l’objectiu de fer-los més agradables i reduir l’estrès associat a les proves.
Coincidint amb la reforma del Servei de Radiologia de l’Hospital de Blanes, les sales de mamografia s’han decorat amb vinils de paisatges naturals i motius florals que evoquen tranquil·litat i benestar. Aquesta intervenció busca crear un entorn més càlid i acollidor per a les dones que s’han de sotmetre a proves diagnòstiques, contribuint a una experiència més positiva. En la mateixa línia, les sales de mamografies i ecografies de l’Hospital de Calella també s’han decorat, en aquest cas, amb un disseny marítim, amb l’objectiu de millorar el confort i el benestar emocional de les pacients.
