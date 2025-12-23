Santa Coloma de Farners aprova un pressupost de 19,3 milions d’euros
Es preveuen inversions per valor de 1,2 milions
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat el Pressupost General per al 2026, que ascendeix a 19.378.608,11 euros. Els comptes, que han rebut el vistiplau de l’equip de govern i el vot contrari de Junts per Santa Coloma, preveuen un pla d’inversions de més d’1,2 milions d’euros i reforcen les polítiques socials, l’espai públic i els serveis municipals, mantenint l’endeutament dins dels límits de prudència financera.
El pressupost del 2026 assumeix íntegrament el deute derivat de la sentència sobre els terrenys dels Saioners. Segons el govern municipal, aquesta càrrega s’ha integrat dins d’una estructura financera sòlida i sostenible, amb la mínima afectació possible als serveis municipals i a la ciutadania. El nivell d’endeutament se situa actualment en el 31,4%, una xifra molt per sota del límit legal. Els comptes municipals es basen majoritàriament en recursos ordinaris. Més del 94% dels ingressos provenen d’impostos, taxes i transferències corrents, fet que, segons l’Ajuntament, garanteix estabilitat i autonomia financera. En l’àmbit de la despesa, el capítol de personal s’ha elaborat d’acord amb les limitacions establertes per la normativa vigent i respon a criteris de reordenació de la plantilla municipal.
En aquest sentit, el pressupost preveu la incorporació d’un programa temporal per reforçar l’estructura tècnica de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’agilitzar l’execució de les inversions previstes i, sobretot, millorar el servei d’inspecció i control d’obres i expedients. També es preveu sol·licitar un programa de Treball i Formació (TRFO) del Servei d’Ocupació de Catalunya per reforçar la brigada municipal i l’Oficina d’Atenció Ciutadana. “Si volem tirar endavant els projectes que tenim i si volem prestar millor servei al ciutadà, necessitem reforçar la partida de personal”, ha assenyalat l’alcalde, Pep Prat.
Sis eixos d’acció de govern
El pressupost s’estructura en sis grans eixos estratègics: la millora integral de l’espai públic i la seguretat; les inversions de transformació quotidiana; la priorització de les polítiques d’atenció a les persones i de cures; el dret a l’habitatge i les polítiques d’emancipació; la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, i la transparència, la participació, la digitalització i el suport a l’associacionisme. Prat ha destacat que els comptes permeten garantir l’estabilitat pressupostària “sense renunciar a l’ambició transformadora” del municipi. L’alcalde ha definit el pressupost com un projecte de “quilòmetre zero”, elaborat a partir de la proximitat i de les demandes del teixit associatiu i veïnal, amb actuacions com l’asfaltatge integral de carrers, la supressió de barreres arquitectòniques, el suport a les entitats o la reforma d’equipaments com el Cercle Jove.
Més d’1,2 milions en inversions
Un dels punts centrals del pressupost és el Pla d’Inversions 2026, dotat amb 1.276.729,20 euros. Les actuacions previstes tenen un impacte directe en el dia a dia del municipi i estan ajustades, segons l’Ajuntament, a la capacitat real d’execució. Entre les principals inversions hi ha la millora i modernització d’equipaments municipals, com la Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta i el Cercle Jove–Centre Cívic, amb una partida de 505.000 euros. També es destinen 420.000 euros a la dignificació de la via pública i a millores d’accessibilitat, que inclouen un pla d’asfaltatge de carrers amb 300.000 euros i la supressió de barreres arquitectòniques amb 120.000 euros.
“La prioritat són els ciutadans: l’asfaltatge, l’eliminació de barreres arquitectòniques i l’inici de les obres del Centre Cívic, entès com un conjunt amb el bar del Cercle. És un compromís compartit per les tres formacions del govern”, ha remarcat Prat.
Polítiques socials i serveis públics
El pressupost també reforça les polítiques socials, amb especial atenció a la gent gran, l’atenció domiciliària i el suport al teixit associatiu. A més, es preveuen inversions en transformació digital, eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. En l’àmbit de la seguretat i la convivència, els comptes inclouen el reforç de la Policia Local amb la creació d’una nova plaça d’agent i actuacions de millora de l’espai públic, amb l’objectiu de garantir una ciutat més accessible, endreçada i segura.
Solvència financera
L’Ajuntament subratlla que el pressupost s’ha elaborat amb criteris de prudència i responsabilitat financera. El ràtio d’endeutament previst és del 35,41%, molt per sota dels límits legals establerts, fet que permet impulsar inversions sense comprometre l’estabilitat econòmica municipal. “El pressupost demostra que és possible assumir responsabilitats financeres, ordenar els comptes i continuar garantint els serveis públics sense demanar més esforços a la ciutadania”, ha conclòs l’alcalde, que defensa uns comptes pensats “per cuidar el present i assegurar el futur” de Santa Coloma de Farners. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern format per ISC-IdSelva, CUP-AMUNT i ERC-AM, i el vot contrari del grup municipal de Junts per Santa Coloma.
