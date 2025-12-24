Una espelma insecticida intoxica la propietària d’un bar a Hostalric i alerta els veïns
Residents a l'edifici van donar avís pel fum que generava molèsties
La propietària d'un bar a Hostalric ha resultat intoxicada aquesta mitjanit pel fum d'una espelma insecticida el fum de la qual va posar en alerta els veïns dels pisos del bloc on se situa. La dona va ser traslladada menys greu a l'Hospital Santa Caterina. Alguns dels veïns, una dona i dos menors, han estat atesos al lloc pels serveis mèdics, tot i que no han resultat intoxicats.
Els fets han passat a les 00.21 hores al carrer Major en un bar situat a la planta baixa d'un edifici. Els Bombers han rebut l'alerta per part de la veïna del tercer pis que a l'edifici hi havia molt de fum. Ocasionava molèsties per respirar i s'escoltaven persones tossint.
Al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions que en arribar han comprovat que provenia del bar on la propietària, segons han informat, havia encès l'espelma insecticida. La dona els ha manifestat que l'havia utilitzat altres vegades. En aquesta ocasió el fum ha provocat una intoxicació a la dona, de 55 anys, que ha estat traslladada a l'Hospital Santa Caterina.
Altres veïns del bloc han sortit pel seu propi peu, han informat Bombers. Una dona i dos menors han estat atesos pel SEM per comprovar que no haguessin estat intoxicats, però se'ls ha donat l'alta allà mateix.
Els Bombers han procedit a ventilar tot el local i els veïns han pogut tornar a casa seva.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències