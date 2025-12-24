Santa Coloma de Farners reclama millores urgents a la xarxa elèctrica després d’un incident a Santa Coloma Residencial
L’alcalde, Pep Prat, exigeix a la companyia elèctrica actuacions per millorar la seguretat després d'incendis a les línies
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat actuacions arran de l’incident registrat fa uns dies a la urbanització de Santa Coloma Residencial, relacionat amb l’estat de la xarxa elèctrica, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels veïns i prevenir nous episodis similars.
L’alcalde del municipi, Pep Prat, ha adreçat una reclamació formal a la companyia Edistribución Redes Digitales, SLU, titular de la xarxa elèctrica, en què denuncia el mal estat de diverses instal·lacions, especialment alguns suports de línies aèries que han resultat cremats.
Segons recull l’escrit tramès a l’empresa, els fets podrien evidenciar una manca greu de manteniment i de planificació adequada de la xarxa elèctrica, amb infraestructures envellides i deteriorades que incrementen el risc de curtcircuits, sobreescalfaments i possibles incendis, amb el consegüent perill per a les persones, els béns i l’entorn.
El consistori també apunta a una possible sobrecàrrega de la xarxa com a factor que podria contribuir al deteriorament accelerat dels materials i a la generació de situacions de risc, especialment en zones residencials.
Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament ha exigit a la companyia elèctrica l’adopció de mesures urgents i eficaces, com ara la millora de la capacitat de la xarxa, la renovació dels elements deteriorats —sobretot pals i línies aèries— i la implementació d’un pla de manteniment preventiu rigorós que garanteixi la seguretat i el correcte funcionament del subministrament.
Pep Prat ha remarcat que aquestes actuacions són imprescindibles «no només per assegurar la qualitat del servei, sinó sobretot per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar incidents greus en el futur».
Des del consistori s’ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat als veïns i veïnes, tot assegurant que es fa un seguiment acurat del cas i que s’està a l’espera d’una resposta per escrit per part de la companyia, així com de les actuacions concretes que es preveu dur a terme al municipi per corregir les deficiències detectades.
